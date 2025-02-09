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Священник рассказал, как "церковные" мошенники работают в Сети - РИА Новости, 09.02.2025
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Религия
 
04:00 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/svyaschennik-1998035194.html
Священник рассказал, как "церковные" мошенники работают в Сети
Священник рассказал, как "церковные" мошенники работают в Сети - РИА Новости, 09.02.2025
Священник рассказал, как "церковные" мошенники работают в Сети
Данные интернет-объявлений о помощи храмам и монастырям нужно проверять через официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, также стоит обратить РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T04:00:00+03:00
2025-02-09T04:00:00+03:00
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Данные интернет-объявлений о помощи храмам и монастырям нужно проверять через официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, также стоит обратить внимание на источник информации – он должен быть надежным, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, отвечая на вопрос, как не стать жертвой мошенников, мимикрирующих под клириков РПЦ, и отличить фейковые публикации о Церкви от настоящих.В феврале в Московской городской епархии рассказали о случае, когда одно из региональных изданий опубликовало фейк со словами фальшивого священника из несуществующего храма о том, что практика ношения нательного креста на металлической цепочке, якобы, противоречит установлениям Церкви. Также в конце января в Русской православной церкви сообщили, что обновили онлайн-список лжесвященников. Зачастую туда попадают люди, которые продолжают себя называть священниками, несмотря на то что были лишены сана. Список лжесвященников опубликован на официальном сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет"."Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций - в том числе "церковных", от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации. Хотя, конечно, нужно быть бдительным и доверять только проверенным источникам. Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в телеграмме, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах. И самому не стоит распространять непроверенную информацию", - сказал Волков.Он заметил, что в интернете зачастую можно увидеть баннеры с призывами помочь тому или иному храму и монастырю, "причем за ними могут скрываться как мошенники, так и настоящие храмы, чаще в глубинке, которым трудно собирать пожертвования"."В первую очередь нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого надо "пробить" в интернете местоположение храма, потом зайти на сайт епархии, к которой он относится, найти данные по храму и священнику. Далее –позвонить в храм, настоятелю – и уточнить, имеет ли этот баннер отношение к храму и как можно безопасно перевести средства. А если номера нет, или храм на сайте не указан, что тоже бывает, связаться с епархией. Нет ничего предосудительного в том, чтобы позвонить, или написать письмо, запрос: "Правда ли вы собираете средства, на что, ваше ли это объявление"? Направить саму ссылку на подозрительное объявление", - советует священник.В Московской городской епархии, рассказывает он, существует открытый электронный справочник храмов, там указано все штатное духовенство епархии."Что касается выявления фейковых новостей, то тут кроме проверки названия храма и имени священника можно обратить внимание на подачу информации, форму: сделано ли это профессионально, или топорно, по кальке. Хотя с развитием искусственного интеллекта увидеть разницу все сложнее. Но самое главное - надо смотреть первоисточник. Это не сложно сделать, почти всегда есть название, или ссылка, можно перейти и проверить, есть ли там эта информация и как она подана в оригинале. Источник всегда должен быть авторитетным, надежным. Если тут есть сомнения – это первый сигнал, чтобы насторожиться", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250206/krest-1997769435.html
https://ria.ru/20250203/svyaschennik-1997159246.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал, как "церковные" мошенники работают в Сети

Священник Волков: мошенники обманывают россиян под видом сбора помощи храмам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Данные интернет-объявлений о помощи храмам и монастырям нужно проверять через официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, также стоит обратить внимание на источник информации – он должен быть надежным, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, отвечая на вопрос, как не стать жертвой мошенников, мимикрирующих под клириков РПЦ, и отличить фейковые публикации о Церкви от настоящих.
В феврале в Московской городской епархии рассказали о случае, когда одно из региональных изданий опубликовало фейк со словами фальшивого священника из несуществующего храма о том, что практика ношения нательного креста на металлической цепочке, якобы, противоречит установлениям Церкви. Также в конце января в Русской православной церкви сообщили, что обновили онлайн-список лжесвященников. Зачастую туда попадают люди, которые продолжают себя называть священниками, несмотря на то что были лишены сана. Список лжесвященников опубликован на официальном сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет".
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"Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций - в том числе "церковных", от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации. Хотя, конечно, нужно быть бдительным и доверять только проверенным источникам. Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в телеграмме, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах. И самому не стоит распространять непроверенную информацию", - сказал Волков.
Он заметил, что в интернете зачастую можно увидеть баннеры с призывами помочь тому или иному храму и монастырю, "причем за ними могут скрываться как мошенники, так и настоящие храмы, чаще в глубинке, которым трудно собирать пожертвования".
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"В первую очередь нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого надо "пробить" в интернете местоположение храма, потом зайти на сайт епархии, к которой он относится, найти данные по храму и священнику. Далее –позвонить в храм, настоятелю – и уточнить, имеет ли этот баннер отношение к храму и как можно безопасно перевести средства. А если номера нет, или храм на сайте не указан, что тоже бывает, связаться с епархией. Нет ничего предосудительного в том, чтобы позвонить, или написать письмо, запрос: "Правда ли вы собираете средства, на что, ваше ли это объявление"? Направить саму ссылку на подозрительное объявление", - советует священник.
В Московской городской епархии, рассказывает он, существует открытый электронный справочник храмов, там указано все штатное духовенство епархии.
"Что касается выявления фейковых новостей, то тут кроме проверки названия храма и имени священника можно обратить внимание на подачу информации, форму: сделано ли это профессионально, или топорно, по кальке. Хотя с развитием искусственного интеллекта увидеть разницу все сложнее. Но самое главное - надо смотреть первоисточник. Это не сложно сделать, почти всегда есть название, или ссылка, можно перейти и проверить, есть ли там эта информация и как она подана в оригинале. Источник всегда должен быть авторитетным, надежным. Если тут есть сомнения – это первый сигнал, чтобы насторожиться", - заключил собеседник агентства.
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