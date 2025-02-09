https://ria.ru/20250209/sumy-1998316940.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 09.02.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T23:57:00+03:00

2025-02-09T23:57:00+03:00

2025-02-09T23:59:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит с 21.16 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250209/kiev-1998315823.html

https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html

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украина, в мире, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины