https://ria.ru/20250209/sudno-1998270824.html

Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды

Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды - РИА Новости, 09.02.2025

Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды

Решение о разгрузке судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине, или его снятии с мели будут приниматься после улучшения погодных условий, сообщил... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:53:00+03:00

2025-02-09T15:53:00+03:00

2025-02-09T16:09:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

невельск

валерий лимаренко

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Решение о разгрузке судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине, или его снятии с мели будут приниматься после улучшения погодных условий, сообщил Росморречфлот. "Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая

https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html

сахалин

россия

невельск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сахалин, россия, невельск, валерий лимаренко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)