https://ria.ru/20250209/sudno-1998270824.html
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды - РИА Новости, 09.02.2025
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды
Решение о разгрузке судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине, или его снятии с мели будут приниматься после улучшения погодных условий, сообщил... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:53:00+03:00
2025-02-09T15:53:00+03:00
2025-02-09T16:09:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
невельск
валерий лимаренко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Решение о разгрузке судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине, или его снятии с мели будут приниматься после улучшения погодных условий, сообщил Росморречфлот. "Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая
https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, невельск, валерий лимаренко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Невельск, Валерий Лимаренко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды
Росморречфлот: An Yang 2 снимут с мели или разгрузят после улучшения погоды