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Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды - РИА Новости, 09.02.2025
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15:53 09.02.2025 (обновлено: 16:09 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/sudno-1998270824.html
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды - РИА Новости, 09.02.2025
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды
Решение о разгрузке судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине, или его снятии с мели будут приниматься после улучшения погодных условий, сообщил... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:53:00+03:00
2025-02-09T16:09:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
невельск
валерий лимаренко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Решение о разгрузке судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине, или его снятии с мели будут приниматься после улучшения погодных условий, сообщил Росморречфлот. "Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая
https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html
сахалин
россия
невельск
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происшествия, сахалин, россия, невельск, валерий лимаренко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Невельск, Валерий Лимаренко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Решение о разгрузке судна An Yang 2 примут после улучшения погоды

Росморречфлот: An Yang 2 снимут с мели или разгрузят после улучшения погоды

© Лимаренко Brief/TelegramСудно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Лимаренко Brief/Telegram
Судно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Решение о разгрузке судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине, или его снятии с мели будут приниматься после улучшения погодных условий, сообщил Росморречфлот.
«
"Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна.
Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая
Китайское судно Ань Янь 2 на мели в Невельском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине
12:56
 
ПроисшествияСахалинРоссияНевельскВалерий ЛимаренкоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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