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Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном - РИА Новости, 09.02.2025
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14:29 09.02.2025 (обновлено: 14:33 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/sudno-1998260902.html
Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном
Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном - РИА Новости, 09.02.2025
Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном
Владельцы севшего на мель возле порта Невельск судна могут бросить корабль на побережье, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:29:00+03:00
2025-02-09T14:33:00+03:00
происшествия
невельск
сахалин
холмский район
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владельцы севшего на мель возле порта Невельск судна могут бросить корабль на побережье, заявил губернатор Валерий Лимаренко."У меня есть устойчивое предположение, что они бросят судно, поскольку оно имеет существенное повреждение, и его ремонт в условиях, в которых сейчас мы находимся, я предполагаю, что невозможен", — указал Лимаренко.Глава региона напомнил, что похожий случай произошел три года назад, когда китайское судно было выброшено на берег в Холмском районе: владельцы корабля его не утилизировали и не обращались с просьбой это сделать, из-за чего местным властям пришлось его утилизировать самостоятельно.Пресс-служба регионального главка МЧС России 9 февраля сообщила, что ночью иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск. Там отмечали, что разлива топлива не наблюдалось.Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о введении режима повышенной готовности в районе происшествия. Позже в Невельском районе ввели режим ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html
невельск
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происшествия, невельск, сахалин, холмский район, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Невельск, Сахалин, Холмский район, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном

Глава Сахалина опасается, что владельцы севшего на мель судна могут его бросить

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramСудно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Судно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владельцы севшего на мель возле порта Невельск судна могут бросить корабль на побережье, заявил губернатор Валерий Лимаренко.
«
"У меня есть устойчивое предположение, что они бросят судно, поскольку оно имеет существенное повреждение, и его ремонт в условиях, в которых сейчас мы находимся, я предполагаю, что невозможен", — указал Лимаренко.
Глава региона напомнил, что похожий случай произошел три года назад, когда китайское судно было выброшено на берег в Холмском районе: владельцы корабля его не утилизировали и не обращались с просьбой это сделать, из-за чего местным властям пришлось его утилизировать самостоятельно.
Пресс-служба регионального главка МЧС России 9 февраля сообщила, что ночью иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск. Там отмечали, что разлива топлива не наблюдалось.
Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о введении режима повышенной готовности в районе происшествия. Позже в Невельском районе ввели режим ЧС муниципального характера.
Китайское судно Ань Янь 2 на мели в Невельском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине
12:56
 
ПроисшествияНевельскСахалинХолмский районВалерий ЛимаренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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