https://ria.ru/20250209/sudno-1998260902.html

Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном

Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном - РИА Новости, 09.02.2025

Глава Сахалина рассказал, что может произойти с севшим на мель судном

Владельцы севшего на мель возле порта Невельск судна могут бросить корабль на побережье, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:29:00+03:00

2025-02-09T14:29:00+03:00

2025-02-09T14:33:00+03:00

происшествия

невельск

сахалин

холмский район

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владельцы севшего на мель возле порта Невельск судна могут бросить корабль на побережье, заявил губернатор Валерий Лимаренко."У меня есть устойчивое предположение, что они бросят судно, поскольку оно имеет существенное повреждение, и его ремонт в условиях, в которых сейчас мы находимся, я предполагаю, что невозможен", — указал Лимаренко.Глава региона напомнил, что похожий случай произошел три года назад, когда китайское судно было выброшено на берег в Холмском районе: владельцы корабля его не утилизировали и не обращались с просьбой это сделать, из-за чего местным властям пришлось его утилизировать самостоятельно.Пресс-служба регионального главка МЧС России 9 февраля сообщила, что ночью иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск. Там отмечали, что разлива топлива не наблюдалось.Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о введении режима повышенной готовности в районе происшествия. Позже в Невельском районе ввели режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html

невельск

сахалин

холмский район

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происшествия, невельск, сахалин, холмский район, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)