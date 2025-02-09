Спасатели не могут подойти к севшему на мель у Сахалина судну из-за шторма
Лимаренко: к севшему на мель у Сахалина судну не могут подойти из-за шторма
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Спасатели и водолазы не могут подойти к севшему на мель у порта Невельска на Сахалине китайскому судну "Ань Янь 2" из-за сильного шторма на море, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Взял на особый контроль ситуацию с китайским судном "Ань Янь 2", которое село на мель. С экипажем держим постоянную связь. В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма", – написал глава региона в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства области, грузовой балкер "Ань Янь 2" с китайским экипажем на борту сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал.
"Судно загружено углем, мазутом и моторным маслом. По предварительной информации, угрозы жизни экипажу нет. В настоящий момент налажена связь с капитаном судна. По его словам, на борту есть запас воды и продуктов, в медицинской помощи люди не нуждаются. Разлива топлива не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.
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Зампред правительства региона Алексей Римша, который возглавил работу оперативного штаба в Невельске, уточнил, что иностранное судно находится в 200 метрах от берега. Точной информации о наличии повреждении на корпусе балкера пока нет, поскольку из-за сильного шторма на море судно не могут обследовать водолазы спасатели. По его словам, ориентировочно такая возможность может появиться только в понедельник. Пока ведется круглосуточный мониторинг береговой линии на предмет выброса топлива с борта судна.
"Ведем работу по передислокации в Невельск морской спасательной службы из Корсакова с необходимыми боновыми заграждениями и судами. Когда появится возможность, будет проведено обследование судна и приняты необходимые решения. Ситуация находится на постоянном контроле губернатора, правительства региона и всех аварийно-спасательных служб", - цитирует Римшу пресс-служба правительства.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России информировала, что иностранное грузовое судно выбросило на мель ночью в воскресенье южнее порта Невельск. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В районе аварийного судна в Невельском муниципалитете введен режим повышенной готовности. Ситуация находится под личным контролем главы региона.