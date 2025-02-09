https://ria.ru/20250209/sudan-1998310081.html

Глава МИД Судана посетит Москву

Глава МИД Судана посетит Москву - РИА Новости, 09.02.2025

Глава МИД Судана посетит Москву

Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф в понедельник, 10 февраля, прибудет с трехдневным официальным визитом в Россию, говорится в поступившем РИА Новости сообщении... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:29:00+03:00

2025-02-09T22:29:00+03:00

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ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф в понедельник, 10 февраля, прибудет с трехдневным официальным визитом в Россию, говорится в поступившем РИА Новости сообщении официального представителя правительства Судана."Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Ахмед Шариф завтра, в понедельник, прибудет с официальным трехдневным визитом в российскую столицу Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - отмечается в сообщении.Посол Судана в РФ отметил в связи с этим, что глава МИД обсудит во время визита в РФ "перспективы развития двусторонних отношений в политике, экономике и сфере культуры".Согласно информации представителя правительства, глава МИД Судана также "проведёт переговоры с министром природных ресурсов и экологии России, председателем российской части совместной правительственной межправкомиссии наряду со встречами с высокопоставленными членами Госдумы и рядом официальных лиц российского государства".

https://ria.ru/20241224/sudan-1991014812.html

https://ria.ru/20241113/sudan-1983627058.html

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москва, судан, россия, сергей лавров, госдума рф