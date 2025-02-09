Глава МИД Судана посетит Москву
Глава МИД Судана Шариф прибудет с официальным визитом в Москву
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф в понедельник, 10 февраля, прибудет с трехдневным официальным визитом в Россию, говорится в поступившем РИА Новости сообщении официального представителя правительства Судана.
"Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Ахмед Шариф завтра, в понедельник, прибудет с официальным трехдневным визитом в российскую столицу Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - отмечается в сообщении.
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Посол Судана в РФ отметил в связи с этим, что глава МИД обсудит во время визита в РФ "перспективы развития двусторонних отношений в политике, экономике и сфере культуры".
Согласно информации представителя правительства, глава МИД Судана также "проведёт переговоры с министром природных ресурсов и экологии России, председателем российской части совместной правительственной межправкомиссии наряду со встречами с высокопоставленными членами Госдумы и рядом официальных лиц российского государства".
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