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Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя* - РИА Новости, 09.02.2025
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13:35 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя*
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя* - РИА Новости, 09.02.2025
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя*
Кузьминский суд Москвы не принял к рассмотрению административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:35:00+03:00
2025-02-09T13:35:00+03:00
россия
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы не принял к рассмотрению административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Судом вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за производство материалов или их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20250209/inoagent-1998222157.html
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Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя*

Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя за материалы без маркировки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Дудь*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы не принял к рассмотрению административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - рассказал собеседник агентства.
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Протокол был составлен за производство материалов или их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
* Признан в России иноагентом
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