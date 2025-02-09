https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя*
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя* - РИА Новости, 09.02.2025
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя*
Кузьминский суд Москвы не принял к рассмотрению административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:35:00+03:00
2025-02-09T13:35:00+03:00
2025-02-09T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы не принял к рассмотрению административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Судом вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за производство материалов или их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20250209/inoagent-1998222157.html
https://ria.ru/20250207/shtraf-1997860359.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя*
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя за материалы без маркировки
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы не принял к рассмотрению административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - рассказал собеседник агентства.
Протокол был составлен за производство материалов или их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
Минюст РФ
внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
* Признан в России иноагентом