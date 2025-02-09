https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998304377.html
Стриженову в свое время не было равных, отметил депутат Герасимов
Стриженову в свое время не было равных, отметил депутат Герасимов - РИА Новости, 09.02.2025
Стриженову в свое время не было равных, отметил депутат Герасимов
Народному артисту СССР Олегу Стриженову "крайне не было равных в своё время", это был красавец с обостренным нервом, заявил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:15:00+03:00
2025-02-09T21:15:00+03:00
2025-02-09T21:15:00+03:00
культура
ссср
россия
олег стриженов
евгений герасимов
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998294956_0:236:2048:1388_1920x0_80_0_0_95a0f0b467eac76f02f1874bae0fe532.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Народному артисту СССР Олегу Стриженову "крайне не было равных в своё время", это был красавец с обостренным нервом, заявил в воскресенье РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов. Ранее помощница артиста сообщила агентству, что народный артист СССР Олег Стриженов умер в воскресенье в возрасте 95 лет. "Это актер, который внес вклад в развитие советского кинематографа. Ярчайший актер. Его "Овод", да и многие другие картины. Такой красавец с обостренным нервом. На самом деле, ему равных крайне не было в свое время. Ну что делать? Он умер. Свой талант подарил людям", - сказал Герасимов. Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998294956_0:257:2048:1793_1920x0_80_0_0_434ed6b6775ca7fd39fb3ddeaa1ebec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, россия, олег стриженов, евгений герасимов, московская городская дума
Культура, СССР, Россия, Олег Стриженов, Евгений Герасимов, Московская городская дума
Стриженову в свое время не было равных, отметил депутат Герасимов
Депутат Герасимов назвал актера Олега Стриженова красавцем с обостренным нервом