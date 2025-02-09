https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998304377.html

Стриженову в свое время не было равных, отметил депутат Герасимов

Стриженову в свое время не было равных, отметил депутат Герасимов - РИА Новости, 09.02.2025

Стриженову в свое время не было равных, отметил депутат Герасимов

Народному артисту СССР Олегу Стриженову "крайне не было равных в своё время", это был красавец с обостренным нервом, заявил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:15:00+03:00

2025-02-09T21:15:00+03:00

2025-02-09T21:15:00+03:00

культура

ссср

россия

олег стриженов

евгений герасимов

московская городская дума

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Народному артисту СССР Олегу Стриженову "крайне не было равных в своё время", это был красавец с обостренным нервом, заявил в воскресенье РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов. Ранее помощница артиста сообщила агентству, что народный артист СССР Олег Стриженов умер в воскресенье в возрасте 95 лет. "Это актер, который внес вклад в развитие советского кинематографа. Ярчайший актер. Его "Овод", да и многие другие картины. Такой красавец с обостренным нервом. На самом деле, ему равных крайне не было в свое время. Ну что делать? Он умер. Свой талант подарил людям", - сказал Герасимов. Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

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ссср, россия, олег стриженов, евгений герасимов, московская городская дума