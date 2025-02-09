Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни
"Да, это так", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти артиста.
Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".
Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".
Кадр из кинофильма "Белые ночи" по роману Ф. М. Достоевского. Режиссер Иван Пырьев. 1960 год. Актриса Людмила Марченко в роли Настеньки, актер Олег Стриженов в роль Мечтателя.
Кадр из кинофильма "Белые ночи" по роману Ф. М. Достоевского. Режиссер Иван Пырьев. 1960 год. Актриса Людмила Марченко в роли Настеньки, актер Олег Стриженов в роль Мечтателя.
Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Артист Олег Стриженов в роли Германна (поет Зураб Анджапаридзе). Студия "Ленфильм", 1960 год.
Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Артист Олег Стриженов в роли Германна (поет Зураб Анджапаридзе). Студия "Ленфильм", 1960 год.
Кадр из фильма "Сорок первый" (студия "Мосфильм"). Изольда Извицкая — Марютка, Олег Стриженов — поручик Говоруха-Отрок.
Кадр из фильма "Сорок первый" (студия "Мосфильм"). Изольда Извицкая — Марютка, Олег Стриженов — поручик Говоруха-Отрок.
Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".
Кадр из кинофильма "Белые ночи" по роману Ф. М. Достоевского. Режиссер Иван Пырьев. 1960 год. Актриса Людмила Марченко в роли Настеньки, актер Олег Стриженов в роль Мечтателя.
Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Артист Олег Стриженов в роли Германна (поет Зураб Анджапаридзе). Студия "Ленфильм", 1960 год.
Кадр из фильма "Сорок первый" (студия "Мосфильм"). Изольда Извицкая — Марютка, Олег Стриженов — поручик Говоруха-Отрок.