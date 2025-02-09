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Умер народный артист СССР Олег Стриженов - РИА Новости, 09.02.2025
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Культура
 
19:34 09.02.2025 (обновлено: 20:41 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998292804.html
Умер народный артист СССР Олег Стриженов
Умер народный артист СССР Олег Стриженов - РИА Новости, 09.02.2025
Умер народный артист СССР Олег Стриженов
Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:34:00+03:00
2025-02-09T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница.&quot;Да, это так&quot;, — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти артиста.Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Он родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте﻿ помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище имени Б. В. Щукина﻿, которое окончил в 1953 году.Артист сыграл в таких картинах, как "Белые ночи" (1959), "Северная повесть" (1960) "Пиковая дама" (1960), "Три сестры" (1964) и "Его звали Роберт" (1968). Последней его киноактерской работой стал сериал "Отель "Пять звезд" в 2004 году.
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олег стриженов, новости культуры, общество, россия
Олег Стриженов, Культура, Новости культуры, Общество, Россия
Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОлег Стриженов
Олег Стриженов - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Олег Стриженов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница.
«

"Да, это так", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти артиста.

Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Он родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте﻿ помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище имени Б. В. Щукина﻿, которое окончил в 1953 году.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья", режиссер Владимир Мотыль, киностудия "Ленфильм".
Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме Звезда пленительного счастья
Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья", режиссер Владимир Мотыль, киностудия "Ленфильм".
© РИА Новости
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1 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

Заслуженный артист РСФСР Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме Перекличка

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

© РИА Новости
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2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".
Артист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма Северная повесть
Артист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".
© РИА Новости
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3 из 6
© РИА Новости / Тимофеев | Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Белые ночи" по роману Ф. М. Достоевского. Режиссер Иван Пырьев. 1960 год. Актриса Людмила Марченко в роли Настеньки, актер Олег Стриженов в роль Мечтателя.

Кадр из кинофильма Белые ночи по роману Ф. М. Достоевского

Кадр из кинофильма "Белые ночи" по роману Ф. М. Достоевского. Режиссер Иван Пырьев. 1960 год. Актриса Людмила Марченко в роли Настеньки, актер Олег Стриженов в роль Мечтателя.

© РИА Новости / Тимофеев
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4 из 6
© РИА Новости / Борис Виленкин | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Артист Олег Стриженов в роли Германна (поет Зураб Анджапаридзе). Студия "Ленфильм", 1960 год.

Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова Пиковая дама

Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Артист Олег Стриженов в роли Германна (поет Зураб Анджапаридзе). Студия "Ленфильм", 1960 год.

© РИА Новости / Борис Виленкин
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5 из 6
© РИА Новости / В. Малышев | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Сорок первый" (студия "Мосфильм"). Изольда Извицкая — Марютка, Олег Стриженов — поручик Говоруха-Отрок.

Изольда Извицкая и Олег Стриженов в фильме Сорок первый

Кадр из фильма "Сорок первый" (студия "Мосфильм"). Изольда Извицкая — Марютка, Олег Стриженов — поручик Говоруха-Отрок.

© РИА Новости / В. Малышев
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6 из 6
Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья", режиссер Владимир Мотыль, киностудия "Ленфильм".
© РИА Новости
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1 из 6

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6
Артист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6

Кадр из кинофильма "Белые ночи" по роману Ф. М. Достоевского. Режиссер Иван Пырьев. 1960 год. Актриса Людмила Марченко в роли Настеньки, актер Олег Стриженов в роль Мечтателя.

© РИА Новости / Тимофеев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Артист Олег Стриженов в роли Германна (поет Зураб Анджапаридзе). Студия "Ленфильм", 1960 год.

© РИА Новости / Борис Виленкин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Кадр из фильма "Сорок первый" (студия "Мосфильм"). Изольда Извицкая — Марютка, Олег Стриженов — поручик Говоруха-Отрок.

© РИА Новости / В. Малышев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Артист сыграл в таких картинах, как "Белые ночи" (1959), "Северная повесть" (1960) "Пиковая дама" (1960), "Три сестры" (1964) и "Его звали Роберт" (1968). Последней его киноактерской работой стал сериал "Отель "Пять звезд" в 2004 году.
Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме Звезда пленительного счастья - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Князь, картежник, космонавт: такие разные герои Олега Стриженова
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