https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998292804.html

Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Умер народный артист СССР Олег Стриженов - РИА Новости, 09.02.2025

Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:34:00+03:00

2025-02-09T19:34:00+03:00

2025-02-09T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщила РИА Новости его помощница."Да, это так", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти артиста.Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Он родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте﻿ помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище имени Б. В. Щукина﻿, которое окончил в 1953 году.Артист сыграл в таких картинах, как "Белые ночи" (1959), "Северная повесть" (1960) "Пиковая дама" (1960), "Три сестры" (1964) и "Его звали Роберт" (1968). Последней его киноактерской работой стал сериал "Отель "Пять звезд" в 2004 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олег стриженов, новости культуры, общество, россия