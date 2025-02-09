https://ria.ru/20250209/strigino-1998229767.html
В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения
В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения - РИА Новости, 09.02.2025
В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения
Временные ограничения, введенные в 4.40 мск на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту Стригино, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:06:00+03:00
2025-02-09T09:06:00+03:00
2025-02-09T09:12:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
нижний новгород
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные в 4.40 мск на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту Стригино, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о введении временных ограничений на работу нижегородского аэропорта Стригино для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В нижегородском аэропорту Стригино в 08.46 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
https://ria.ru/20250209/pulkovo-1998227428.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, нижний новгород
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Нижний Новгород
В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения
В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения на прием и выпуск самолетов