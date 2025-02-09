https://ria.ru/20250209/strigino-1998229767.html

В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения

В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения - РИА Новости, 09.02.2025

В нижегородском аэропорту Стригино сняли ограничения

Временные ограничения, введенные в 4.40 мск на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту Стригино, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:06:00+03:00

2025-02-09T09:06:00+03:00

2025-02-09T09:12:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные в 4.40 мск на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту Стригино, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о введении временных ограничений на работу нижегородского аэропорта Стригино для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В нижегородском аэропорту Стригино в 08.46 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.

https://ria.ru/20250209/pulkovo-1998227428.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, нижний новгород