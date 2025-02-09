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В Пермском крае в общежитии обрушилась стена - РИА Новости, 09.02.2025
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14:34 09.02.2025 (обновлено: 14:37 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/stena-1998262052.html
В Пермском крае в общежитии обрушилась стена
В Пермском крае в общежитии обрушилась стена - РИА Новости, 09.02.2025
В Пермском крае в общежитии обрушилась стена
Межкомнатная стена обрушилась в общежитии в городе Кизеле в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:34:00+03:00
2025-02-09T14:37:00+03:00
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УФА, 9 фев - РИА Новости. Межкомнатная стена обрушилась в общежитии в городе Кизеле в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. "Предварительно установлено, что утром в одном из общежитий, расположенном на территории города Кизел Пермского края, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась часть межкомнатной стены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Следователи проводят процессуальную проверку.
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происшествия, кизел, пермский край, россия
Происшествия, Кизел, Пермский край, Россия
В Пермском крае в общежитии обрушилась стена

В Пермском крае в общежитии обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газа

© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramОбрушение части межкомнатной стены в общежитии в Кизеле
Обрушение части межкомнатной стены в общежитии в Кизеле - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Обрушение части межкомнатной стены в общежитии в Кизеле
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УФА, 9 фев - РИА Новости. Межкомнатная стена обрушилась в общежитии в городе Кизеле в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.
"Предварительно установлено, что утром в одном из общежитий, расположенном на территории города Кизел Пермского края, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась часть межкомнатной стены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Следователи проводят процессуальную проверку.
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