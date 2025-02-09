https://ria.ru/20250209/stena-1998262052.html

В Пермском крае в общежитии обрушилась стена

В Пермском крае в общежитии обрушилась стена - РИА Новости, 09.02.2025

В Пермском крае в общежитии обрушилась стена

Межкомнатная стена обрушилась в общежитии в городе Кизеле в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:34:00+03:00

2025-02-09T14:34:00+03:00

2025-02-09T14:37:00+03:00

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УФА, 9 фев - РИА Новости. Межкомнатная стена обрушилась в общежитии в городе Кизеле в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. "Предварительно установлено, что утром в одном из общежитий, расположенном на территории города Кизел Пермского края, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась часть межкомнатной стены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Следователи проводят процессуальную проверку.

https://ria.ru/20241209/sk-1988204499.html

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происшествия, кизел, пермский край, россия