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Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля - РИА Новости, 09.02.2025
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23:16 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/ssha-1998314622.html
Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля
Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля - РИА Новости, 09.02.2025
Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье по возвращении из Вашингтона назвал свой визит в США историческим и поворотным для будущего Израиля,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T23:16:00+03:00
2025-02-09T23:16:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
международный уголовный суд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье по возвращении из Вашингтона назвал свой визит в США историческим и поворотным для будущего Израиля, отметив, что его переговоры с президентом Дональдом Трампом принесут результаты, которые обеспечат безопасность еврейского государства в долгосрочной перспективе. "Я только что вернулся из исторического визита в Вашингтон, где встретился с президентом Трампом и высокопоставленными чиновниками его администрации, с руководителями сената и конгресса. Этот визит и наши переговоры с президентом США принесут невероятные дополнительные достижения, которые смогут гарантировать безопасность Израиля на поколения вперед... Этот визит... представляет собой исторический поворотный момент для Государства Израиль", - заявил Нетаньяху перед заседанием правительства. По словам премьера, по итогам визита и достигнутых договоренностей перед Израилем открылись возможности, которые еще несколько месяцев назад казались нереальными и о которых ранее здесь и не мечтали. "Мы (с Трампом - ред.) согласились, что все цели войны, которые мы поставили, должны быть выполнены: ликвидация ХАМАС; возвращение всех наших похищенных; обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля; возвращение всех жителей в свои дома на севере и на юге; предотвращение получения Ираном ядерного оружия", - рассказал Нетаньяху. Он также назвал "творческим и революционным" представленное Трампом видение будущего сектора Газа. "Целый год нам говорили, что на следующий день после войны нам понадобится ООП в Газе, палестинская администрация. Президент Трамп пришел с совершенно другим, гораздо лучшим видением для государства Израиль... Он полон решимости осуществить это. Это также открывает множество возможностей", - добавил глава правительства. Ранее на этой неделе Нетаньяху совершил визит в США, где стал первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом после инаугурации Трампа. В ходе визита США одобрили выделение Израилю дополнительной военной помощи на миллиарды долларов, а Трамп подписал указ о введении санкций против членов Международного уголовного суда в Гааге, в том числе за то, что этот трибунал выдал ордер на арест Нетаньяху за якобы военные преступления в секторе Газа. В дополнение к этому из уст президента США прозвучало множество заявлений о всесторонней поддержке Израиля и приверженности его безопасности перед лицом угроз и вызовов, в том числе со стороны Ирана. Кроме того, Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.
https://ria.ru/20250202/netanjahu-1996913232.html
https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997641669.html
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в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный уголовный суд
Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля

Нетаньяху назвал визит в США историческим и поворотным для будущего Израиля

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье по возвращении из Вашингтона назвал свой визит в США историческим и поворотным для будущего Израиля, отметив, что его переговоры с президентом Дональдом Трампом принесут результаты, которые обеспечат безопасность еврейского государства в долгосрочной перспективе.
"Я только что вернулся из исторического визита в Вашингтон, где встретился с президентом Трампом и высокопоставленными чиновниками его администрации, с руководителями сената и конгресса. Этот визит и наши переговоры с президентом США принесут невероятные дополнительные достижения, которые смогут гарантировать безопасность Израиля на поколения вперед... Этот визит... представляет собой исторический поворотный момент для Государства Израиль", - заявил Нетаньяху перед заседанием правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить планы по войне в Газе, пишет Axios
2 февраля, 18:53
По словам премьера, по итогам визита и достигнутых договоренностей перед Израилем открылись возможности, которые еще несколько месяцев назад казались нереальными и о которых ранее здесь и не мечтали.
"Мы (с Трампом - ред.) согласились, что все цели войны, которые мы поставили, должны быть выполнены: ликвидация ХАМАС; возвращение всех наших похищенных; обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля; возвращение всех жителей в свои дома на севере и на юге; предотвращение получения Ираном ядерного оружия", - рассказал Нетаньяху.
Он также назвал "творческим и революционным" представленное Трампом видение будущего сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Нетаньяху оценил вклад Трампа в борьбу с Ираном
6 февраля, 05:42
"Целый год нам говорили, что на следующий день после войны нам понадобится ООП в Газе, палестинская администрация. Президент Трамп пришел с совершенно другим, гораздо лучшим видением для государства Израиль... Он полон решимости осуществить это. Это также открывает множество возможностей", - добавил глава правительства.
Ранее на этой неделе Нетаньяху совершил визит в США, где стал первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом после инаугурации Трампа. В ходе визита США одобрили выделение Израилю дополнительной военной помощи на миллиарды долларов, а Трамп подписал указ о введении санкций против членов Международного уголовного суда в Гааге, в том числе за то, что этот трибунал выдал ордер на арест Нетаньяху за якобы военные преступления в секторе Газа.
В дополнение к этому из уст президента США прозвучало множество заявлений о всесторонней поддержке Израиля и приверженности его безопасности перед лицом угроз и вызовов, в том числе со стороны Ирана. Кроме того, Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС
4 февраля, 04:54
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСМеждународный уголовный суд
 
 
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