https://ria.ru/20250209/ssha-1998314622.html

Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля

Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля - РИА Новости, 09.02.2025

Нетаньяху назвал свой визит в США поворотным для Израиля

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье по возвращении из Вашингтона назвал свой визит в США историческим и поворотным для будущего Израиля,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T23:16:00+03:00

2025-02-09T23:16:00+03:00

2025-02-09T23:16:00+03:00

в мире

израиль

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хамас

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_c841e8d6f58a560f528799681750f692.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье по возвращении из Вашингтона назвал свой визит в США историческим и поворотным для будущего Израиля, отметив, что его переговоры с президентом Дональдом Трампом принесут результаты, которые обеспечат безопасность еврейского государства в долгосрочной перспективе. "Я только что вернулся из исторического визита в Вашингтон, где встретился с президентом Трампом и высокопоставленными чиновниками его администрации, с руководителями сената и конгресса. Этот визит и наши переговоры с президентом США принесут невероятные дополнительные достижения, которые смогут гарантировать безопасность Израиля на поколения вперед... Этот визит... представляет собой исторический поворотный момент для Государства Израиль", - заявил Нетаньяху перед заседанием правительства. По словам премьера, по итогам визита и достигнутых договоренностей перед Израилем открылись возможности, которые еще несколько месяцев назад казались нереальными и о которых ранее здесь и не мечтали. "Мы (с Трампом - ред.) согласились, что все цели войны, которые мы поставили, должны быть выполнены: ликвидация ХАМАС; возвращение всех наших похищенных; обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля; возвращение всех жителей в свои дома на севере и на юге; предотвращение получения Ираном ядерного оружия", - рассказал Нетаньяху. Он также назвал "творческим и революционным" представленное Трампом видение будущего сектора Газа. "Целый год нам говорили, что на следующий день после войны нам понадобится ООП в Газе, палестинская администрация. Президент Трамп пришел с совершенно другим, гораздо лучшим видением для государства Израиль... Он полон решимости осуществить это. Это также открывает множество возможностей", - добавил глава правительства. Ранее на этой неделе Нетаньяху совершил визит в США, где стал первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом после инаугурации Трампа. В ходе визита США одобрили выделение Израилю дополнительной военной помощи на миллиарды долларов, а Трамп подписал указ о введении санкций против членов Международного уголовного суда в Гааге, в том числе за то, что этот трибунал выдал ордер на арест Нетаньяху за якобы военные преступления в секторе Газа. В дополнение к этому из уст президента США прозвучало множество заявлений о всесторонней поддержке Израиля и приверженности его безопасности перед лицом угроз и вызовов, в том числе со стороны Ирана. Кроме того, Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.

https://ria.ru/20250202/netanjahu-1996913232.html

https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997641669.html

https://ria.ru/20250204/netanjahu-1997218876.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд