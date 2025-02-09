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США хотят скорее выслать из Гуантанамо мигрантов с криминальным прошлым - РИА Новости, 09.02.2025
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22:50 09.02.2025 (обновлено: 22:55 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/ssha-1998312116.html
США хотят скорее выслать из Гуантанамо мигрантов с криминальным прошлым
США хотят скорее выслать из Гуантанамо мигрантов с криминальным прошлым - РИА Новости, 09.02.2025
США хотят скорее выслать из Гуантанамо мигрантов с криминальным прошлым
Администрация США стремится в кратчайшие сроки депортировать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:50:00+03:00
2025-02-09T22:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Администрация США стремится в кратчайшие сроки депортировать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо, заявила в воскресенье министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в интервью телеканалу CNN. &quot;Мы хотим, чтобы после их выявления процесс депортации проходил как можно быстрее. Наша цель — не держать людей в центрах содержания неделями или месяцами, а минимизировать сроки их пребывания&quot;, - подчеркнула Ноэм.По её словам, сроки депортации будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять этих лиц. "На базу уже прибыли несколько самолётов с мигрантами, среди которых — особо опасные преступники, задержанные на улицах США. Это убийцы, насильники, торговцы людьми и наркотиками. Во время моего визита на базу я видела, как прибыл самолёт с группой из 15 человек, большинство из которых — педофилы и наркоторговцы", - добавила глава МВБ. Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности расширить центр временного содержания на базе Гуантанамо "до полной вместимости". Согласно распоряжению, там должны быть созданы условия для содержания до 30 тысяч нелегальных мигрантов, представляющих угрозу национальной безопасности.
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в мире, сша, гуантанамо (город), дональд трамп, министерство обороны сша, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Гуантанамо (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Инаугурация Трампа — 2025
США хотят скорее выслать из Гуантанамо мигрантов с криминальным прошлым

Глава МВБ Ноэм: США хотят быстрее депортировать мигрантов с криминальным прошлым

© РИА Новости / Денис ВорошиловТюрьма Гуантанамо
Тюрьма Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Тюрьма Гуантанамо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Администрация США стремится в кратчайшие сроки депортировать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо, заявила в воскресенье министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в интервью телеканалу CNN.
«

"Мы хотим, чтобы после их выявления процесс депортации проходил как можно быстрее. Наша цель — не держать людей в центрах содержания неделями или месяцами, а минимизировать сроки их пребывания", - подчеркнула Ноэм.

По её словам, сроки депортации будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять этих лиц.
"На базу уже прибыли несколько самолётов с мигрантами, среди которых — особо опасные преступники, задержанные на улицах США. Это убийцы, насильники, торговцы людьми и наркотиками. Во время моего визита на базу я видела, как прибыл самолёт с группой из 15 человек, большинство из которых — педофилы и наркоторговцы", - добавила глава МВБ.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности расширить центр временного содержания на базе Гуантанамо "до полной вместимости". Согласно распоряжению, там должны быть созданы условия для содержания до 30 тысяч нелегальных мигрантов, представляющих угрозу национальной безопасности.
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