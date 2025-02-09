Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию
Генпрокурор США Бонди расформировала отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила о ликвидации оперативной группы в составе ФБР по расследованию иностранного влияния, в том числе якобы осуществлявшегося Россией и Китаем, с целью более эффективного использования средств.
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"Чтобы высвободить ресурсы для более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейших злоупотреблений полномочиями прокуроров, целевая группа по иностранному влиянию должна быть расформирована", - следует из меморандума, опубликованного офисом генерального прокурора.
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Уточняется, что рассмотрение уголовных обвинении в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов теперь должно быть ограничено случаями, соответствующими "более традиционному шпионажу" со стороны иностранных правительственных субъектов.
Телеканал NBC поясняет, что распущенная целевая группа много лет занималась борьбой с "тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников" Вашингтона, которые якобы пытались "заслужить расположение и посеять хаос в американской политике". Как сообщил телеканалу осведомленный сотрудник ФБР, три отряда из примерно 50 агентов ФБР и вспомогательного персонала оперативной группы по расследованию иностранного влияния в настоящее время ищут себе другие задания.
Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в дела Соединенных Штатов и в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.