https://ria.ru/20250209/ssha-1998274952.html

Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию

Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию - РИА Новости, 09.02.2025

Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила о ликвидации оперативной группы в составе ФБР по расследованию иностранного влияния, в том числе якобы... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:47:00+03:00

2025-02-09T16:47:00+03:00

2025-02-09T16:48:00+03:00

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сша

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фбр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила о ликвидации оперативной группы в составе ФБР по расследованию иностранного влияния, в том числе якобы осуществлявшегося Россией и Китаем, с целью более эффективного использования средств. "Чтобы высвободить ресурсы для более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейших злоупотреблений полномочиями прокуроров, целевая группа по иностранному влиянию должна быть расформирована", - следует из меморандума, опубликованного офисом генерального прокурора. Уточняется, что рассмотрение уголовных обвинении в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов теперь должно быть ограничено случаями, соответствующими "более традиционному шпионажу" со стороны иностранных правительственных субъектов. Телеканал NBC поясняет, что распущенная целевая группа много лет занималась борьбой с "тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников" Вашингтона, которые якобы пытались "заслужить расположение и посеять хаос в американской политике". Как сообщил телеканалу осведомленный сотрудник ФБР, три отряда из примерно 50 агентов ФБР и вспомогательного персонала оперативной группы по расследованию иностранного влияния в настоящее время ищут себе другие задания. Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в дела Соединенных Штатов и в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://ria.ru/20250207/fbr-1998088279.html

https://ria.ru/20250206/slukhi-1997652916.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, сша, памела бонди, дмитрий песков, сергей лавров, фбр, nbc