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Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию - РИА Новости, 09.02.2025
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16:47 09.02.2025 (обновлено: 16:48 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/ssha-1998274952.html
Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию
Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию - РИА Новости, 09.02.2025
Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию
Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила о ликвидации оперативной группы в составе ФБР по расследованию иностранного влияния, в том числе якобы... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:47:00+03:00
2025-02-09T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила о ликвидации оперативной группы в составе ФБР по расследованию иностранного влияния, в том числе якобы осуществлявшегося Россией и Китаем, с целью более эффективного использования средств. "Чтобы высвободить ресурсы для более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейших злоупотреблений полномочиями прокуроров, целевая группа по иностранному влиянию должна быть расформирована", - следует из меморандума, опубликованного офисом генерального прокурора. Уточняется, что рассмотрение уголовных обвинении в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов теперь должно быть ограничено случаями, соответствующими "более традиционному шпионажу" со стороны иностранных правительственных субъектов. Телеканал NBC поясняет, что распущенная целевая группа много лет занималась борьбой с "тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников" Вашингтона, которые якобы пытались "заслужить расположение и посеять хаос в американской политике". Как сообщил телеканалу осведомленный сотрудник ФБР, три отряда из примерно 50 агентов ФБР и вспомогательного персонала оперативной группы по расследованию иностранного влияния в настоящее время ищут себе другие задания. Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в дела Соединенных Штатов и в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20250207/fbr-1998088279.html
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россия, китай, сша, памела бонди, дмитрий песков, сергей лавров, фбр, nbc
Россия, Китай, США, Памела Бонди, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ФБР, NBC
Генпрокурор США расформировала отдел ФБР по иностранному влиянию

Генпрокурор США Бонди расформировала отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила о ликвидации оперативной группы в составе ФБР по расследованию иностранного влияния, в том числе якобы осуществлявшегося Россией и Китаем, с целью более эффективного использования средств.
«
"Чтобы высвободить ресурсы для более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейших злоупотреблений полномочиями прокуроров, целевая группа по иностранному влиянию должна быть расформирована", - следует из меморандума, опубликованного офисом генерального прокурора.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп уволит коррумпированных сотрудников ФБР
7 февраля, 23:11
Уточняется, что рассмотрение уголовных обвинении в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов теперь должно быть ограничено случаями, соответствующими "более традиционному шпионажу" со стороны иностранных правительственных субъектов.
Телеканал NBC поясняет, что распущенная целевая группа много лет занималась борьбой с "тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников" Вашингтона, которые якобы пытались "заслужить расположение и посеять хаос в американской политике". Как сообщил телеканалу осведомленный сотрудник ФБР, три отряда из примерно 50 агентов ФБР и вспомогательного персонала оперативной группы по расследованию иностранного влияния в настоящее время ищут себе другие задания.
Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в дела Соединенных Штатов и в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: слухи о массовых увольнениях вызвали страх среди сотрудников ФБР
6 февраля, 09:07
 
РоссияКитайСШАПамела БондиДмитрий ПесковСергей ЛавровФБРNBC
 
 
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