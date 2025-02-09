https://ria.ru/20250209/ssha-1998155577.html
Самый страшный кошмар Запада сбывается
Самый страшный кошмар Запада сбывается - РИА Новости, 09.02.2025
Самый страшный кошмар Запада сбывается
Дональд Трамп продолжает лететь вперед, сметая на своем пути границы, модную повестку, торговые правила и нормы протокольной дипломатии: 47-й президент США... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:00:00+03:00
2025-02-09T08:00:00+03:00
2025-02-09T10:17:00+03:00
аналитика
сша
мексика
канада
дональд трамп
марко рубио
джастин трюдо
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Дональд Трамп продолжает лететь вперед, сметая на своем пути границы, модную повестку, торговые правила и нормы протокольной дипломатии: 47-й президент США сыплет угрозами введения заградительных торговых пошлин во все стороны со скоростью взбесившегося принтера, и, что характерно, пока они достигают цели и успеха. Президент Хосе Рауль Мулино несколько дней хорохорился, но после приезда Марка Рубио официально объявил, что Панама выходит из совместного с Китаем проекта "Пояс и путь", более того, собирается аннулировать все соответствующие двусторонние соглашения. Рекордсменом по скорости прогибания стала Колумбия, поначалу отказавшаяся принимать из Штатов самолеты с принудительно выдворяемыми мигрантами, но после обещания санкций резко передумавшая буквально за считаные часы.Наособицу стоят Канада и Мексика. Джастин Трюдо и Клаудия Шейнбаум, пока пикировка шла в плоскости информационного кумите, грозились ввести на американский импорт аналогичные пошлины в зеркальной пропорции, однако после телефонных разговоров с Трампом радикально изменили риторику и согласились на все требования Вашингтона. Для начала оба лидера пообещали кардинально усилить охрану совместной со Штатами границы, делая акцент на борьбе с наркотрафиком и пресечение нелегальной миграции. На то, чтобы сломать Оттаву и Мехико через колено, у новой американской администрации ушло чуть более суток.К слову, вероятность введения Штатами пошлин на мексикано-канадский импорт не снята полностью, а пока лишь отложена на месяц. Нож от горла дорогих соседей убрали, но положили рядом, на виду.Однако за кадром неотвеченным остался главный вопрос: в чем же причина каскадной капитуляции, на первый взгляд, не самых отсталых и слабых государств, от товаров которых Соединенные Штаты немало зависят?Ответ одновременно и прост, и сложен.Пока все увлеченно следили за словесным пинг-понгом лидеров трех государств, объединенных торговым соглашением USMCA (бывшее торговое соглашение NAFTA), на периферии внимания остались болевые точки, на которые давил Вашингтон. Одним из ключевых требований Трампа к южным и северным соседям было немедленное наращивание импорта американских энергоресурсов. Всем непонятливым по заветам прекрасного фильма "Бриллиантовая рука" обещали отключить газ. В самом прямом смысле.Уже после того, как Оттава и Мехико "включили заднюю передачу", стало известно, что Вашингтон прямо обещал перекрыть поставки сырой нефти и природного газа из Канады и Мексики соответственно. Трамп предельно доходчиво показал, что в игры с перекрыванием магистральных газо- и нефтепроводов можно играть не только против России, а вообще. Канадское руководство с изрядным удивлением осознало, что, во-первых, канадская нефть, десятилетиями уходившая в США по пяти нефтепроводам, американцам нынче не так уж и нужна. Штаты сегодня самая нефтедобывающая страна планеты. Во-вторых, в случае перекрытия американских веток нефтепроводов возникают критические сложности с доставкой своей же нефти с западных месторождений в Альберте в Квебек и далее на восток. Потому что на юг, в США, уходят нефтепроводы Rangeland Bow River, Express, Keystone, Flanagan South и Line 9, а проекты внутренних канадских нефтепроводов Northern Gateway и Energy East были просто отменены. Дорого, да и логистическое плечо через Соединенные Штаты всегда работало без сбоев и нареканий.С Мексикой ситуация идентичная — с той лишь разницей, что тут через границу идут газопроводы. Только за последнее десятилетие мексиканцы вложились финансово и достроили трансграничные линии Topolobampo — Tucson, El Encino — Waha, Guadalajara — Monterrey — South Texas и Tuxpan — South Texas. Одновременно с этим в пределах Мексиканского залива проложены и работают нефте- и газопроводы от шельфовых месторождений общей протяженностью 26 тысяч миль, часть из которых управляется мексиканскими компаниями-операторами.Насколько Канада зависит от экспорта нефти в США, настолько же Мексика зависит от продаж природного газа на север. Собственное потребление голубого топлива в Мексике — 70 миллионов кубометров в сутки, при этом суточный экспорт в США без малого 200 миллионов кубометров. И это только трубопроводный газ, в статистику не включены поставки сжиженного.Не знаем, кто подсказывал Трампу, но шантаж сработал безотказно.В торговом плане Соединенные Штаты ведут обширную взаимную торговлю с соседями, при этом покупают больше, то есть имеет место торговый дисбаланс, на ликвидацию которого Трамп бросается с яростью ошпаренного носорога. С Канадой торговый дефицит составляет 53 миллиарда (при общем объеме двусторонней торговли 908 миллиардов), а с Мексикой — 131 миллиард долларов (855 миллиардов соответственно). Насколько эффективной будет стратегия принудительного изменения объемов импорта-экспорта, покажет время, пока лишь можно констатировать, что на Американском континенте есть только один геополитический субъект, а всем остальным максимально жестко указали их место и статус.Мы дожили до очередной исторической вехи. В мусорную корзину выброшены дипломатические протоколы, образная словесность, тонкость формулировок, замаскированные смыслы. Современная американская дипломатия — это язык вымогательства, угроз и шантажа, без намеков на вежливость и попыток спрятать гангстерскую суть за ширмой красивых фраз о демократии, свободе и равноправном партнерстве.Рано или поздно первоначальный импульс новой американской администрации начнет затухать, но эта дипломатия железных башмаков точно не сделает западный мир монолитнее и сильнее.
https://ria.ru/20250207/ssha-1997349586.html
https://ria.ru/20250207/kitaj-1997905428.html
https://ria.ru/20250206/kitaj-1997693109.html
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html
https://ria.ru/20250204/kanada-1997235527.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, сша, мексика, канада, дональд трамп, марко рубио, джастин трюдо
Аналитика, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Марко Рубио, Джастин Трюдо
Дональд Трамп продолжает лететь вперед, сметая на своем пути границы, модную повестку, торговые правила и нормы протокольной дипломатии: 47-й президент США сыплет угрозами введения заградительных торговых пошлин во все стороны со скоростью взбесившегося принтера, и, что характерно, пока они достигают цели и успеха. Президент Хосе Рауль Мулино несколько дней хорохорился, но после приезда Марка Рубио официально объявил, что Панама выходит из совместного с Китаем проекта "Пояс и путь", более того, собирается аннулировать все соответствующие двусторонние соглашения. Рекордсменом по скорости прогибания стала Колумбия, поначалу отказавшаяся принимать из Штатов самолеты с принудительно выдворяемыми мигрантами, но после обещания санкций резко передумавшая буквально за считаные часы.
Наособицу стоят Канада и Мексика. Джастин Трюдо и Клаудия Шейнбаум, пока пикировка шла в плоскости информационного кумите, грозились ввести на американский импорт аналогичные пошлины в зеркальной пропорции, однако после телефонных разговоров с Трампом радикально изменили риторику и согласились на все требования Вашингтона. Для начала оба лидера пообещали кардинально усилить охрану совместной со Штатами границы, делая акцент на борьбе с наркотрафиком и пресечение нелегальной миграции. На то, чтобы сломать Оттаву и Мехико через колено, у новой американской администрации ушло чуть более суток.
К слову, вероятность введения Штатами пошлин на мексикано-канадский импорт не снята полностью, а пока лишь отложена на месяц. Нож от горла дорогих соседей убрали, но положили рядом, на виду.
Однако за кадром неотвеченным остался главный вопрос: в чем же причина каскадной капитуляции, на первый взгляд, не самых отсталых и слабых государств, от товаров которых Соединенные Штаты немало зависят?
Ответ одновременно и прост, и сложен.
Пока все увлеченно следили за словесным пинг-понгом лидеров трех государств, объединенных торговым соглашением USMCA (бывшее торговое соглашение NAFTA), на периферии внимания остались болевые точки, на которые давил Вашингтон. Одним из ключевых требований Трампа к южным и северным соседям было немедленное наращивание импорта американских энергоресурсов. Всем непонятливым по заветам прекрасного фильма "Бриллиантовая рука" обещали отключить газ. В самом прямом смысле.
Уже после того, как Оттава и Мехико "включили заднюю передачу", стало известно, что Вашингтон прямо обещал перекрыть поставки сырой нефти и природного газа из Канады и Мексики соответственно. Трамп предельно доходчиво показал, что в игры с перекрыванием магистральных газо- и нефтепроводов можно играть не только против России, а вообще. Канадское руководство с изрядным удивлением осознало, что, во-первых, канадская нефть, десятилетиями уходившая в США по пяти нефтепроводам, американцам нынче не так уж и нужна. Штаты сегодня самая нефтедобывающая страна планеты. Во-вторых, в случае перекрытия американских веток нефтепроводов возникают критические сложности с доставкой своей же нефти с западных месторождений в Альберте в Квебек и далее на восток. Потому что на юг, в США, уходят нефтепроводы Rangeland Bow River, Express, Keystone, Flanagan South и Line 9, а проекты внутренних канадских нефтепроводов Northern Gateway и Energy East были просто отменены. Дорого, да и логистическое плечо через Соединенные Штаты всегда работало без сбоев и нареканий.
С Мексикой ситуация идентичная — с той лишь разницей, что тут через границу идут газопроводы. Только за последнее десятилетие мексиканцы вложились финансово и достроили трансграничные линии Topolobampo — Tucson, El Encino — Waha, Guadalajara — Monterrey — South Texas и Tuxpan — South Texas. Одновременно с этим в пределах Мексиканского залива проложены и работают нефте- и газопроводы от шельфовых месторождений общей протяженностью 26 тысяч миль, часть из которых управляется мексиканскими компаниями-операторами.
Насколько Канада зависит от экспорта нефти в США, настолько же Мексика зависит от продаж природного газа на север. Собственное потребление голубого топлива в Мексике — 70 миллионов кубометров в сутки, при этом суточный экспорт в США без малого 200 миллионов кубометров. И это только трубопроводный газ, в статистику не включены поставки сжиженного.
Не знаем, кто подсказывал Трампу, но шантаж сработал безотказно.
В торговом плане Соединенные Штаты ведут обширную взаимную торговлю с соседями, при этом покупают больше, то есть имеет место торговый дисбаланс, на ликвидацию которого Трамп бросается с яростью ошпаренного носорога. С Канадой торговый дефицит составляет 53 миллиарда (при общем объеме двусторонней торговли 908 миллиардов), а с Мексикой — 131 миллиард долларов (855 миллиардов соответственно). Насколько эффективной будет стратегия принудительного изменения объемов импорта-экспорта, покажет время, пока лишь можно констатировать, что на Американском континенте есть только один геополитический субъект, а всем остальным максимально жестко указали их место и статус.
Мы дожили до очередной исторической вехи. В мусорную корзину выброшены дипломатические протоколы, образная словесность, тонкость формулировок, замаскированные смыслы. Современная американская дипломатия — это язык вымогательства, угроз и шантажа, без намеков на вежливость и попыток спрятать гангстерскую суть за ширмой красивых фраз о демократии, свободе и равноправном партнерстве.
Рано или поздно первоначальный импульс новой американской администрации начнет затухать, но эта дипломатия железных башмаков точно не сделает западный мир монолитнее и сильнее.