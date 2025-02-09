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Самый страшный кошмар Запада сбывается - РИА Новости, 09.02.2025
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08:00 09.02.2025 (обновлено: 10:17 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/ssha-1998155577.html
Самый страшный кошмар Запада сбывается
Самый страшный кошмар Запада сбывается - РИА Новости, 09.02.2025
Самый страшный кошмар Запада сбывается
Дональд Трамп продолжает лететь вперед, сметая на своем пути границы, модную повестку, торговые правила и нормы протокольной дипломатии: 47-й президент США... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:00:00+03:00
2025-02-09T10:17:00+03:00
аналитика
сша
мексика
канада
дональд трамп
марко рубио
джастин трюдо
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Дональд Трамп продолжает лететь вперед, сметая на своем пути границы, модную повестку, торговые правила и нормы протокольной дипломатии: 47-й президент США сыплет угрозами введения заградительных торговых пошлин во все стороны со скоростью взбесившегося принтера, и, что характерно, пока они достигают цели и успеха. Президент Хосе Рауль Мулино несколько дней хорохорился, но после приезда Марка Рубио официально объявил, что Панама выходит из совместного с Китаем проекта "Пояс и путь", более того, собирается аннулировать все соответствующие двусторонние соглашения. Рекордсменом по скорости прогибания стала Колумбия, поначалу отказавшаяся принимать из Штатов самолеты с принудительно выдворяемыми мигрантами, но после обещания санкций резко передумавшая буквально за считаные часы.Наособицу стоят Канада и Мексика. Джастин Трюдо и Клаудия Шейнбаум, пока пикировка шла в плоскости информационного кумите, грозились ввести на американский импорт аналогичные пошлины в зеркальной пропорции, однако после телефонных разговоров с Трампом радикально изменили риторику и согласились на все требования Вашингтона. Для начала оба лидера пообещали кардинально усилить охрану совместной со Штатами границы, делая акцент на борьбе с наркотрафиком и пресечение нелегальной миграции. На то, чтобы сломать Оттаву и Мехико через колено, у новой американской администрации ушло чуть более суток.К слову, вероятность введения Штатами пошлин на мексикано-канадский импорт не снята полностью, а пока лишь отложена на месяц. Нож от горла дорогих соседей убрали, но положили рядом, на виду.Однако за кадром неотвеченным остался главный вопрос: в чем же причина каскадной капитуляции, на первый взгляд, не самых отсталых и слабых государств, от товаров которых Соединенные Штаты немало зависят?Ответ одновременно и прост, и сложен.Пока все увлеченно следили за словесным пинг-понгом лидеров трех государств, объединенных торговым соглашением USMCA (бывшее торговое соглашение NAFTA), на периферии внимания остались болевые точки, на которые давил Вашингтон. Одним из ключевых требований Трампа к южным и северным соседям было немедленное наращивание импорта американских энергоресурсов. Всем непонятливым по заветам прекрасного фильма "Бриллиантовая рука" обещали отключить газ. В самом прямом смысле.Уже после того, как Оттава и Мехико "включили заднюю передачу", стало известно, что Вашингтон прямо обещал перекрыть поставки сырой нефти и природного газа из Канады и Мексики соответственно. Трамп предельно доходчиво показал, что в игры с перекрыванием магистральных газо- и нефтепроводов можно играть не только против России, а вообще. Канадское руководство с изрядным удивлением осознало, что, во-первых, канадская нефть, десятилетиями уходившая в США по пяти нефтепроводам, американцам нынче не так уж и нужна. Штаты сегодня самая нефтедобывающая страна планеты. Во-вторых, в случае перекрытия американских веток нефтепроводов возникают критические сложности с доставкой своей же нефти с западных месторождений в Альберте в Квебек и далее на восток. Потому что на юг, в США, уходят нефтепроводы Rangeland Bow River, Express, Keystone, Flanagan South и Line 9, а проекты внутренних канадских нефтепроводов Northern Gateway и Energy East были просто отменены. Дорого, да и логистическое плечо через Соединенные Штаты всегда работало без сбоев и нареканий.С Мексикой ситуация идентичная — с той лишь разницей, что тут через границу идут газопроводы. Только за последнее десятилетие мексиканцы вложились финансово и достроили трансграничные линии Topolobampo — Tucson, El Encino — Waha, Guadalajara — Monterrey — South Texas и Tuxpan — South Texas. Одновременно с этим в пределах Мексиканского залива проложены и работают нефте- и газопроводы от шельфовых месторождений общей протяженностью 26 тысяч миль, часть из которых управляется мексиканскими компаниями-операторами.Насколько Канада зависит от экспорта нефти в США, настолько же Мексика зависит от продаж природного газа на север. Собственное потребление голубого топлива в Мексике — 70 миллионов кубометров в сутки, при этом суточный экспорт в США без малого 200 миллионов кубометров. И это только трубопроводный газ, в статистику не включены поставки сжиженного.Не знаем, кто подсказывал Трампу, но шантаж сработал безотказно.В торговом плане Соединенные Штаты ведут обширную взаимную торговлю с соседями, при этом покупают больше, то есть имеет место торговый дисбаланс, на ликвидацию которого Трамп бросается с яростью ошпаренного носорога. С Канадой торговый дефицит составляет 53 миллиарда (при общем объеме двусторонней торговли 908 миллиардов), а с Мексикой — 131 миллиард долларов (855 миллиардов соответственно). Насколько эффективной будет стратегия принудительного изменения объемов импорта-экспорта, покажет время, пока лишь можно констатировать, что на Американском континенте есть только один геополитический субъект, а всем остальным максимально жестко указали их место и статус.Мы дожили до очередной исторической вехи. В мусорную корзину выброшены дипломатические протоколы, образная словесность, тонкость формулировок, замаскированные смыслы. Современная американская дипломатия — это язык вымогательства, угроз и шантажа, без намеков на вежливость и попыток спрятать гангстерскую суть за ширмой красивых фраз о демократии, свободе и равноправном партнерстве.Рано или поздно первоначальный импульс новой американской администрации начнет затухать, но эта дипломатия железных башмаков точно не сделает западный мир монолитнее и сильнее.
https://ria.ru/20250207/ssha-1997349586.html
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мексика
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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аналитика, сша, мексика, канада, дональд трамп, марко рубио, джастин трюдо
Аналитика, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Марко Рубио, Джастин Трюдо

Самый страшный кошмар Запада сбывается

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Дональд Трамп продолжает лететь вперед, сметая на своем пути границы, модную повестку, торговые правила и нормы протокольной дипломатии: 47-й президент США сыплет угрозами введения заградительных торговых пошлин во все стороны со скоростью взбесившегося принтера, и, что характерно, пока они достигают цели и успеха. Президент Хосе Рауль Мулино несколько дней хорохорился, но после приезда Марка Рубио официально объявил, что Панама выходит из совместного с Китаем проекта "Пояс и путь", более того, собирается аннулировать все соответствующие двусторонние соглашения. Рекордсменом по скорости прогибания стала Колумбия, поначалу отказавшаяся принимать из Штатов самолеты с принудительно выдворяемыми мигрантами, но после обещания санкций резко передумавшая буквально за считаные часы.
Наособицу стоят Канада и Мексика. Джастин Трюдо и Клаудия Шейнбаум, пока пикировка шла в плоскости информационного кумите, грозились ввести на американский импорт аналогичные пошлины в зеркальной пропорции, однако после телефонных разговоров с Трампом радикально изменили риторику и согласились на все требования Вашингтона. Для начала оба лидера пообещали кардинально усилить охрану совместной со Штатами границы, делая акцент на борьбе с наркотрафиком и пресечение нелегальной миграции. На то, чтобы сломать Оттаву и Мехико через колено, у новой американской администрации ушло чуть более суток.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Роковое решение". США напали на стратегического партнера России
7 февраля, 08:00
К слову, вероятность введения Штатами пошлин на мексикано-канадский импорт не снята полностью, а пока лишь отложена на месяц. Нож от горла дорогих соседей убрали, но положили рядом, на виду.
Однако за кадром неотвеченным остался главный вопрос: в чем же причина каскадной капитуляции, на первый взгляд, не самых отсталых и слабых государств, от товаров которых Соединенные Штаты немало зависят?
Ответ одновременно и прост, и сложен.
Пока все увлеченно следили за словесным пинг-понгом лидеров трех государств, объединенных торговым соглашением USMCA (бывшее торговое соглашение NAFTA), на периферии внимания остались болевые точки, на которые давил Вашингтон. Одним из ключевых требований Трампа к южным и северным соседям было немедленное наращивание импорта американских энергоресурсов. Всем непонятливым по заветам прекрасного фильма "Бриллиантовая рука" обещали отключить газ. В самом прямом смысле.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Китай прокомментировал выход Панамы из инициативы "Один пояс, один путь"
7 февраля, 11:18
Уже после того, как Оттава и Мехико "включили заднюю передачу", стало известно, что Вашингтон прямо обещал перекрыть поставки сырой нефти и природного газа из Канады и Мексики соответственно. Трамп предельно доходчиво показал, что в игры с перекрыванием магистральных газо- и нефтепроводов можно играть не только против России, а вообще. Канадское руководство с изрядным удивлением осознало, что, во-первых, канадская нефть, десятилетиями уходившая в США по пяти нефтепроводам, американцам нынче не так уж и нужна. Штаты сегодня самая нефтедобывающая страна планеты. Во-вторых, в случае перекрытия американских веток нефтепроводов возникают критические сложности с доставкой своей же нефти с западных месторождений в Альберте в Квебек и далее на восток. Потому что на юг, в США, уходят нефтепроводы Rangeland Bow River, Express, Keystone, Flanagan South и Line 9, а проекты внутренних канадских нефтепроводов Northern Gateway и Energy East были просто отменены. Дорого, да и логистическое плечо через Соединенные Штаты всегда работало без сбоев и нареканий.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Китай обвинил США в напряженности в мировой торговле
6 февраля, 12:04
С Мексикой ситуация идентичная — с той лишь разницей, что тут через границу идут газопроводы. Только за последнее десятилетие мексиканцы вложились финансово и достроили трансграничные линии Topolobampo — Tucson, El Encino — Waha, Guadalajara — Monterrey — South Texas и Tuxpan — South Texas. Одновременно с этим в пределах Мексиканского залива проложены и работают нефте- и газопроводы от шельфовых месторождений общей протяженностью 26 тысяч миль, часть из которых управляется мексиканскими компаниями-операторами.
Насколько Канада зависит от экспорта нефти в США, настолько же Мексика зависит от продаж природного газа на север. Собственное потребление голубого топлива в Мексике — 70 миллионов кубометров в сутки, при этом суточный экспорт в США без малого 200 миллионов кубометров. И это только трубопроводный газ, в статистику не включены поставки сжиженного.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Лавров: Мексика, Панама, Дания смогут ощутить, что такое отмена конкуренции
5 февраля, 12:35
Не знаем, кто подсказывал Трампу, но шантаж сработал безотказно.
В торговом плане Соединенные Штаты ведут обширную взаимную торговлю с соседями, при этом покупают больше, то есть имеет место торговый дисбаланс, на ликвидацию которого Трамп бросается с яростью ошпаренного носорога. С Канадой торговый дефицит составляет 53 миллиарда (при общем объеме двусторонней торговли 908 миллиардов), а с Мексикой — 131 миллиард долларов (855 миллиардов соответственно). Насколько эффективной будет стратегия принудительного изменения объемов импорта-экспорта, покажет время, пока лишь можно констатировать, что на Американском континенте есть только один геополитический субъект, а всем остальным максимально жестко указали их место и статус.
Мы дожили до очередной исторической вехи. В мусорную корзину выброшены дипломатические протоколы, образная словесность, тонкость формулировок, замаскированные смыслы. Современная американская дипломатия — это язык вымогательства, угроз и шантажа, без намеков на вежливость и попыток спрятать гангстерскую суть за ширмой красивых фраз о демократии, свободе и равноправном партнерстве.
Рано или поздно первоначальный импульс новой американской администрации начнет затухать, но эта дипломатия железных башмаков точно не сделает западный мир монолитнее и сильнее.
Флаги Канады и США в Торонто - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Канаде наблюдается всплеск антиамериканизма, заявил посол России
4 февраля, 09:27
 
АналитикаСШАМексикаКанадаДональд ТрампМарко РубиоДжастин Трюдо
 
 
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