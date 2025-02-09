https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998287058.html

Спецоперация, 9 февраля: ВС России освободили Орехово-Василевку в ДНР

Спецоперация, 9 февраля: ВС России освободили Орехово-Василевку в ДНР - РИА Новости, 09.02.2025

Спецоперация, 9 февраля: ВС России освободили Орехово-Василевку в ДНР

Подразделения группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:41:00+03:00

2025-02-09T18:41:00+03:00

2025-02-09T18:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

родион мирошник

василий небензя

дональд трамп

сша

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки в зоне СВО составили до 1200 человек, следует из сводки министерства. На курском направлении противник потерял более 320 военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, сообщило российское оборонное ведомство. В Минобороны добавили, что были отражены три контратаки противника. Атаки ВСУ на территорию РоссииПВО за ночь перехватила и уничтожила 35 украинских беспилотников над восемью регионами России. В том числе 18 дронов было сбито над Курской областью, по четыре – над Орловской областью и Краснодарским краем, по три – над Воронежской и Ростовской областями, по одному – над Брянской и Тульской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны. Кроме того, около 7.00 мск ПВО уничтожила один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов. Обстановка в освобожденном ДзержинскеРабота по выявлению оставшихся украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) и корректировщиков началась в освобожденном Дзержинске (украинское название - Торецк), рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР. Одновременно жители города не могут эвакуироваться и живут в подвалах, потому что ВСУ атакуют любую группу мирных людей, которые пытаются выехать из города, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" Иван Шульга. Он также сообщил, что финальный штурм последних укрепрайонов ВСУ в Дзержинске бойцы 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" провели, внезапно ворвавшись в первую линию обороны противника на четырех БМП. Шульга добавил, что в гарнизоне Дзержинска находились украинский националистический батальон "Лють" и штурмовой полк "Сафари" - военизированное подразделение управления полиции особого назначения Украины, часть боевиков попала в плен. Украина "утюжит" населенные пункты вблизи Русского ПоречногоЖители Курской области, которых киевский режим вывозил через Украину на территорию Белоруссии, жаловались, что за малейшую провинность их лишали воды и еды, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что эти люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, то есть украинская сторона опасалась воздействовать на них, потому что об этом стало бы известно. В каких условиях, в свою очередь, содержатся те, кого не видят сотрудники Красного Креста, информации нет, добавил он. Мирошник также заявил, что Украина "утюжит" населенные пункты вблизи села Русского Поречного Курской области, чтобы скрыть свои военные преступления. Он не исключил, что аналогичные зверства проходили и в других населенных пунктах. Россия открыта к контактам с США по УкраинеРоссия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе и при обязательном учете российских интересов", ждет "соответствующих сигналов" от Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя. Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа. Наемник-финн в рядах "Азова"*В рядах украинского нацбата "Азов"* воюет наёмник из Финляндии, выяснило РИА Новости. Бывший военнослужащий финской армии поделился в соцсетях, что едет на Украину, после чего регулярно публиковал фото в военной форме с украинской символикой, а также с нашивками нацбата и с флагом запрещённой в России экстремистской организации "Правый сектор"*. Кроме того, на его странице можно увидеть изображения с языческой и сатанинской символикой, а также большое количество русофобских высказываний. Примечательно, что двоюродный дедушка финского наёмника погиб во время Второй мировой войны, сражаясь на стороне фашистов - в 1944 году его ликвидировали советские войска.* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998218193.html

https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998269915.html

https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html

https://ria.ru/20250207/azov-1997959132.html

россия

украина

сша

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, родион мирошник, василий небензя, дональд трамп, сша, донецкая народная республика