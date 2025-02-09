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Снайпер "Днепра" ночью из СВД сбил тяжелый дрон "Баба-Яга" - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 09.02.2025 (обновлено: 09:23 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998222338.html
Снайпер "Днепра" ночью из СВД сбил тяжелый дрон "Баба-Яга"
Снайпер "Днепра" ночью из СВД сбил тяжелый дрон "Баба-Яга" - РИА Новости, 09.02.2025
Снайпер "Днепра" ночью из СВД сбил тяжелый дрон "Баба-Яга"
Снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ночью из винтовки СВД с тепловизионным прицелом сбил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:05:00+03:00
2025-02-09T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 9 фев - РИА Новости. Снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ночью из винтовки СВД с тепловизионным прицелом сбил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Пес". "Ночью пара тяжелых гексакоптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга" проводила разведку и бомбометание над левым берегом Днепра Херсонской области. Снайпер группировки "Днепр", вооруженный винтовкой СВД с тепловизионным прицелом, выследил беспилотники противника, произвел несколько прицельных выстрелов, в результате которых дрон противника потерял высоту и упал в лесополосе на левом берегу Днепра", - сообщил собеседник агентства. Кадры, снятые на установленный на снайперской винтовке тепловизор, были предоставлены агентству.
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РИА Новости
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5
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96
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Снайпер о том, как сбил украинский тяжелый коптер типа "Баба-Яга"
Снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ночью из СВД с тепловизионным прицелом сбил украинский тяжелый коптер типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Пес"
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технологии, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Херсонская область
Снайпер "Днепра" ночью из СВД сбил тяжелый дрон "Баба-Яга"

Боец Пес: снайпер "Днепра" ночью из СВД сбил тяжелый дрон "Баба-Яга"

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ГЕНИЧЕСК, 9 фев - РИА Новости. Снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ночью из винтовки СВД с тепловизионным прицелом сбил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга", рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Пес".
"Ночью пара тяжелых гексакоптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга" проводила разведку и бомбометание над левым берегом Днепра Херсонской области. Снайпер группировки "Днепр", вооруженный винтовкой СВД с тепловизионным прицелом, выследил беспилотники противника, произвел несколько прицельных выстрелов, в результате которых дрон противника потерял высоту и упал в лесополосе на левом берегу Днепра", - сообщил собеседник агентства.
Кадры, снятые на установленный на снайперской винтовке тепловизор, были предоставлены агентству.
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