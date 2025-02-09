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Расчеты БПЛА ставропольских десантников уничтожили скопление боевиков ВСУ
Расчеты БПЛА ставропольских десантников уничтожили скопление боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
Расчеты БПЛА ставропольских десантников уничтожили скопление боевиков ВСУ
Расчеты беспилотников Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили скопление... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:20:00+03:00
2025-02-09T05:20:00+03:00
2025-02-09T05:20:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расчеты беспилотников Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты БПЛА Ставропольского десантно-штурмового полка ВДВ уничтожили скопление украинских формирований в зоне СВО... После обнаружения бронетехники, совершающей маневр в районе линии боевого соприкосновения, оператор БПЛА ВДВ первым сбросом обездвижил вражескую БМП, вторым и последующими сбросами он уничтожил до отделения пехоты ВСУ, покинувшей десантный отсек", - сообщили в министерстве. В ведомстве добавили, что расчеты группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и артиллерии. Так, старший разведчик с позывным "Мурзик" рассказал на видео, предоставленном Минобороны, о том, как во время разведки обнаружил и атаковал тяжелый беспилотник ВСУ "Баба Яга". "Летел на задачу с "Мавиком" и увидел "Бабу Ягу", которая зависла над нашими позициями. И просто сбросил на нее ВОП (взрывоопасный предмет - ред.)", - рассказал боец. Как отметили в Минобороны, информация, полученная со сбитых беспилотников ВСУ, позволяет вскрывать точки расположения пунктов управления и взлетов разведывательных беспилотников украинской стороны.
https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998217516.html
https://ria.ru/20250209/vsu-1998217657.html
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Расчеты БПЛА ставропольских десантников уничтожили скопление боевиков ВСУ
Минобороны: расчеты БПЛА десантников уничтожили скопление боевиков ВСУ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расчеты беспилотников Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты БПЛА Ставропольского десантно-штурмового полка ВДВ
уничтожили скопление украинских формирований в зоне СВО... После обнаружения бронетехники, совершающей маневр в районе линии боевого соприкосновения, оператор БПЛА ВДВ первым сбросом обездвижил вражескую БМП, вторым и последующими сбросами он уничтожил до отделения пехоты ВСУ
, покинувшей десантный отсек", - сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что расчеты группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и артиллерии.
Так, старший разведчик с позывным "Мурзик" рассказал на видео, предоставленном Минобороны, о том, как во время разведки обнаружил и атаковал тяжелый беспилотник ВСУ "Баба Яга".
"Летел на задачу с "Мавиком" и увидел "Бабу Ягу", которая зависла над нашими позициями. И просто сбросил на нее ВОП (взрывоопасный предмет - ред.)", - рассказал боец.
Как отметили в Минобороны, информация, полученная со сбитых беспилотников ВСУ, позволяет вскрывать точки расположения пунктов управления и взлетов разведывательных беспилотников украинской стороны.