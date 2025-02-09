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Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России - РИА Новости, 09.02.2025
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00:08 09.02.2025 (обновлено: 13:03 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html
Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России
Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России - РИА Новости, 09.02.2025
Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России
Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:08:00+03:00
2025-02-09T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки, рассказали в Минобороны. "В ходе ведения боевых действий противник нанес ракетно-артиллерийский удар по расположению российских военнослужащих с применением кассетных боеприпасов, в результате чего личный состав подразделения, выполнявший фортификационные работы, получил ранения различной степени тяжести", — рассказали ведомстве.Болилая, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и, находясь под огнем противника, начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, а также подготовила их к дальнейшей эвакуации. "В ходе продолжающего обстрела, в том числе по личному составу из числа группы эвакуации, Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя", — сказали в министерстве. Сохранив жизнь военнослужащему, медсестра получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь. За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга, Болилая представлена командованием к высокой государственной награде, добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России

Медсестра спасла тяжелораненого бойца ВС России, закрыв его во время обстрела

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки, рассказали в Минобороны.
"В ходе ведения боевых действий противник нанес ракетно-артиллерийский удар по расположению российских военнослужащих с применением кассетных боеприпасов, в результате чего личный состав подразделения, выполнявший фортификационные работы, получил ранения различной степени тяжести", — рассказали ведомстве.
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Болилая, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и, находясь под огнем противника, начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, а также подготовила их к дальнейшей эвакуации.
"В ходе продолжающего обстрела, в том числе по личному составу из числа группы эвакуации, Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя", — сказали в министерстве.
Сохранив жизнь военнослужащему, медсестра получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.
За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга, Болилая представлена командованием к высокой государственной награде, добавили в Минобороны.
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