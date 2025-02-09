https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html

Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России

Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России - РИА Новости, 09.02.2025

Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС России

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T00:08:00+03:00

2025-02-09T00:08:00+03:00

2025-02-09T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки, рассказали в Минобороны. "В ходе ведения боевых действий противник нанес ракетно-артиллерийский удар по расположению российских военнослужащих с применением кассетных боеприпасов, в результате чего личный состав подразделения, выполнявший фортификационные работы, получил ранения различной степени тяжести", — рассказали ведомстве.Болилая, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и, находясь под огнем противника, начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, а также подготовила их к дальнейшей эвакуации. "В ходе продолжающего обстрела, в том числе по личному составу из числа группы эвакуации, Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя", — сказали в министерстве. Сохранив жизнь военнослужащему, медсестра получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь. За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга, Болилая представлена командованием к высокой государственной награде, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250208/bpl-1998189592.html

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