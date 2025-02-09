https://ria.ru/20250209/spetsnaz-1998281593.html

Спецназ "Ахмат" уничтожил украинских военных в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил украинских военных в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025

Спецназ "Ахмат" уничтожил украинских военных в Курской области

Спецназ "Ахмат" ликвидировал на курском направлении украинских военнослужащих и американское оружие, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:52:00+03:00

2025-02-09T17:52:00+03:00

2025-02-09T17:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48765a89667bb17c9d66c2936899f928.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" ликвидировал на курском направлении украинских военнослужащих и американское оружие, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Уничтожение укронатовцев и американского вооружения. Курское направление, работа группы "Хохла" легендарного спецназа "Ахмат". В ходе воздушной разведки было обнаружено вражеское укрытие в одном из частных домов. Следуя наработанной тактике, разведданные были оперативно переданы в работу, после чего бойцы нанесли точечный удар дроном-камикадзе", — написал Кадыров. Глава региона добавил, что "под горячую руку" бойцов спецназа "Ахмат" попал американский автоматический станковый гранатомет Mk 19, но "заокеанские "подарки" не успели принести хозяевам пользы".

https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, курская область