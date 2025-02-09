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Спецназ "Ахмат" уничтожил украинских военных в Курской области
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинских военных в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинских военных в Курской области
Спецназ "Ахмат" ликвидировал на курском направлении украинских военнослужащих и американское оружие, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:52:00+03:00
2025-02-09T17:52:00+03:00
2025-02-09T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
курская область
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ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" ликвидировал на курском направлении украинских военнослужащих и американское оружие, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Уничтожение укронатовцев и американского вооружения. Курское направление, работа группы "Хохла" легендарного спецназа "Ахмат". В ходе воздушной разведки было обнаружено вражеское укрытие в одном из частных домов. Следуя наработанной тактике, разведданные были оперативно переданы в работу, после чего бойцы нанесли точечный удар дроном-камикадзе", — написал Кадыров. Глава региона добавил, что "под горячую руку" бойцов спецназа "Ахмат" попал американский автоматический станковый гранатомет Mk 19, но "заокеанские "подарки" не успели принести хозяевам пользы".
https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, курская область
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Курская область
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинских военных в Курской области
Кадыров: "Ахмат" уничтожил военных ВСУ и американское оружие в Курской области