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В Воркуте школьник попал в больницу из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 09.02.2025
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13:21 09.02.2025 (обновлено: 14:31 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/sneg-1998252676.html
В Воркуте школьник попал в больницу из-за упавшего с крыши снега
В Воркуте школьник попал в больницу из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 09.02.2025
В Воркуте школьник попал в больницу из-за упавшего с крыши снега
Снег с крыши дома в городе Воркута в республике Коми упал на двух школьников, один из них доставлен в больницу с травмой ноги, идет проверка, сообщило... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:21:00+03:00
2025-02-09T14:31:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Снег с крыши дома в городе Воркута в республике Коми упал на двух школьников, один из них доставлен в больницу с травмой ноги, идет проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Восьмого февраля... на 11-летнего и 12-летнего школьников с крыши дома по улице Парковой упал снег. Один из мальчиков получил травму ноги (госпитализирован), второй – ушиб бедра", – говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, по факту травмирования детей организована проверка. СУСК по Коми уточняет, что в день инцидента в Воркуте объявлялось штормовое предупреждение из-за непогоды, и жителей города просили не выходить на улицу без необходимости.
https://ria.ru/20250109/sneg-1992929958.html
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происшествия, воркута, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воркута, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воркуте школьник попал в больницу из-за упавшего с крыши снега

В Воркуте снег с крыши упал на двух школьников, один из них получил травму ноги

© Фото : Следком11/TelegramМесто происшествия, где из-за падения снега с крыши дома пострадали школьники в городе Воркута в республике Коми. 9 февраля 2025
Место происшествия, где из-за падения снега с крыши дома пострадали школьники в городе Воркута в республике Коми. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Следком11/Telegram
Место происшествия, где из-за падения снега с крыши дома пострадали школьники в городе Воркута в республике Коми. 9 февраля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Снег с крыши дома в городе Воркута в республике Коми упал на двух школьников, один из них доставлен в больницу с травмой ноги, идет проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Восьмого февраля... на 11-летнего и 12-летнего школьников с крыши дома по улице Парковой упал снег. Один из мальчиков получил травму ноги (госпитализирован), второй – ушиб бедра", – говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, по факту травмирования детей организована проверка.
СУСК по Коми уточняет, что в день инцидента в Воркуте объявлялось штормовое предупреждение из-за непогоды, и жителей города просили не выходить на улицу без необходимости.
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ПроисшествияВоркутаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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