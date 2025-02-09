https://ria.ru/20250209/sledy-1997958005.html

Стали известны пугающие детали крушения НЛО в Приморье

Стали известны пугающие детали крушения НЛО в Приморье - РИА Новости, 09.02.2025

Стали известны пугающие детали крушения НЛО в Приморье

Эта невероятная история произошла в небольшом городке Приморского края в 1986-м. Большинство жителей Дальнегорска работали на одном градообразующем предприятии... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:10:00+03:00

2025-02-09T10:10:00+03:00

2025-02-09T10:10:00+03:00

дальнегорск

приморский край

ссср

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Эта невероятная история произошла в небольшом городке Приморского края в 1986-м. Большинство жителей Дальнегорска работали на одном градообразующем предприятии — горнодобывающей компании. Кажется, обычный городок эпохи СССР. Однако 29 января 1986-го произошло событие, которое расследуется до сих пор.Взрыв на высоте 611Около восьми часов вечера десятки жителей города Дальнегорска не поверили своим глазам. НЛО в форме светящегося шара пролетел над городом, спикировал в Известковую гору и взорвался, гору теперь называют Высота 611. Место взрыва видно практически со всего города, поэтому очевидцев случившегося было множество. Так описывают происшедшее газеты тех лет."В 19 часов 55 минут 29 января этого года двумя школьниками <…> был замечен красного цвета светящийся шар. <…> Следом за шаром тянулся шлейф искр и белого дыма. Размером он был, как показалось наблюдателям, с футбольный мяч. Цвет его менялся от яркого до тусклого. При полете освещалась местность, перемещались тени деревьев. Долетев до района автовокзала, он резко пошел вниз и ударился в скалу с глухим звуком. Последовала яркая вспышка, шар подскочил, снова вспышка — и он упал на скалы", - так описывала события газета "Трудовое слово".Статью написал местный учитель биологии и член географического общества Валерий Двужильный. Он же был одним из первых, кто впоследствии посетил место катастрофы.Место предполагаемого крушенияПолет шара, да еще и столкновение с горой, встревожило горожан. Обстановка стала еще более накаленной из-за того, что на место падения объекта из-за обильного снега получилось добраться только спустя несколько дней.Там группа энтузиастов обнаружила на вершине небольшую площадку "со следами сильного высокотемпературного воздействия". Вот что рассказывает один из участников той экспедиции Константин Тим."Мы увидели выжженное место, будто упало что-то горящее, то, что вызвало пожар. <…> Выявились артефакты непонятные. Какие-то металлические капли, будто металл, расплавленный брызнул, сеточки непонятные, металлизированные такие".Организатора экспедиции Валерия Двужильного больше всего поразил странный пень, стоявший на краю выжженного участка."Этот пень представлял невероятное зрелище. Одна его часть силой непонятного воздействия была превращена в древесный уголь, а другая — в какие-то немыслимые потеки черной стеклоподобной массы".Самое интересное, что на месте падения НЛО были найдены различные предметы: металлические шарики черного цвета, необычные сеточки и оплавленные капельки металлов.Наибольший интерес вызвали сеточки, которые, как оказалось, не растворялись ни в каких кислотах, а в условиях вакуума не плавились даже при температуре 2800 градусов.Что говорит наукаВо многом благодаря энтузиазму участников экспедиций материалы удалось сохранить и передать ученым. Правда, после проведения научной экспертизы больше ясности не стало."В стопке официальных заключений от кандидатов и докторов наук из 15 НИИ страны вопросов больше, чем ответов. Про сеточку: "Условия образования и подобный материал современной науке неизвестны", - писали газеты.Вот как описывали во время экспертизы оплавленный пень: "Такие структуры не могут быть получены в результате обычного пожара, скорее всего - при сверхвысоких температурах". И, наконец: "Рассеянные свинцовые шарики по всей площади в районе отметки 611... говорят о том, что свинец плавился и кипел не на земле, а над землей, на высоте до 1 метра, откуда и происходило разбрызгивание. Химический состав шариков сильно отличается от выпускаемого промышленностью".Что говорят скептикиПомимо популярной среди уфологов инопланетной версии, существуют и вполне земные объяснения случившегося. Это могла быть гигантская шаровая молния либо метеорит. Одна из самых популярных среди рациональных версий — упал американский или китайский шпионский аэростат, заблудившийся на просторах нашей страны.Подробно на эту тему высказался кандидат физико-математических наук Валентин Псаломщиков в книге уфолога М. Л. Герштейна "Тайны НЛО и пришельцев". По его мнению, объект был иностранным "разведывательным аэростатным зондом", на подлете к городу у него сработал самоликвидатор, и объект превратился в огненный шар, который и заметили очевидцы.В заключение можно сказать, что в начале 90-х годов случай в Дальнегорске стал широко известен как в нашей стране, так и за её пределами. На Западе его даже назвали "русский Розуэлл".Действительно, между этими событиями есть некоторое сходство: в обоих случаях предполагалось крушение НЛО, и были найдены материальные остатки. Однако ни один из этих инцидентов не нашёл научного подтверждения.В самом Дальнегорске о произошедшем помнят до сих пор. В городе даже установлена скульптура летающей тарелке, где немногочисленные туристы могут сделать фотографии, вспоминая о загадочных событиях, которые произошли здесь почти сорок лет назад.

дальнегорск

приморский край

ссср

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

дальнегорск, приморский край, ссср