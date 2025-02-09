https://ria.ru/20250209/sledstvie-1998227007.html

Мирошник рассказал о затруднениях в следствии в Русском Поречном

Мирошник рассказал о затруднениях в следствии в Русском Поречном - РИА Новости, 09.02.2025

Мирошник рассказал о затруднениях в следствии в Русском Поречном

Ведение следственных действий в селе Русское Поречное Курской области, где киевские боевики убили мирных жителей, затруднено из-за продолжающихся обстрелов,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:21:00+03:00

2025-02-09T08:21:00+03:00

2025-02-09T09:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

русское поречное

россия

курская область

родион мирошник

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ведение следственных действий в селе Русское Поречное Курской области, где киевские боевики убили мирных жителей, затруднено из-за продолжающихся обстрелов, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Официальные данные по Русскому Поречному - это 22 человека, которые были найдены в подвалах и в нескольких домах. Есть еще данные, как минимум, по одному человеку, которого застрелил еще один украинский боевик", - заявил Мирошник РИА Новости, отвечая на вопрос, каковы последние данные по убитым киевскими боевиками мирным жителям Русского Поречного. От Русского Поречного до линии боевого соприкосновения очень маленький промежуток, отметил он. "Поэтому эта территория подвергается ежедневным, если не ежечасным обстрелам. Поэтому ведение полноценных, спокойных следственных действий крайне затруднено", - добавил Мирошник. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за две недели января в ходе наступательных действий на территории Курской области подразделениями группировки войск "Север" освобождены от ВСУ четыре населенных пункта - Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. После освобождения села Русского Поречного военнослужащие РФ нашли в подвалах замученных мирных жителей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.

https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html

https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997224317.html

https://ria.ru/20250202/minoborony-1996848864.html

русское поречное

россия

курская область

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русское поречное, россия, курская область, родион мирошник, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)