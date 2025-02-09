https://ria.ru/20250209/sinoptik-1998273528.html

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима - РИА Новости, 09.02.2025

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима

Температура в Москве вернется в климатическое русло в последние выходные февраля, днем ожидается до минус восьми, по ночам - до минус 14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:31:00+03:00

2025-02-09T16:31:00+03:00

2025-02-09T16:31:00+03:00

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москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура в Москве вернется в климатическое русло в последние выходные февраля, днем ожидается до минус восьми, по ночам - до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К заключительным выходным календарной зимы есть шанс возобновить лыжный сезон. Температурный фон понизится и наконец-то вернётся в свое климатическое русло: по ночам до минус девяти - минус 14, в середине дня минус три - минус восемь", - рассказал Тишковец. При этом, по словам синоптика, поскольку прогноз делается заблаговременно, существует вероятность, что маршрут "балканца" пройдет немного севернее, то есть ближе к столице. Это значит, что зима "на прощание" подарит москвичам больше снежных "сюрпризов". "Февраль еще не сказал своего последнего слова и "отработает" снегопадами и морозами за весь "провальный" сезон", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250207/davlenie-1997890845.html

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общество, москва, евгений тишковец, россия, погода