Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме Зеленского назвали безумцем после заявления о перемирии - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/sheremet-1998309348.html
В Госдуме Зеленского назвали безумцем после заявления о перемирии
В Госдуме Зеленского назвали безумцем после заявления о перемирии - РИА Новости, 09.02.2025
В Госдуме Зеленского назвали безумцем после заявления о перемирии
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:24:00+03:00
2025-02-09T22:24:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_51c791f6a88064cb02a3f5458a3b7442.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта на Украине в 2025 году. Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное. "Заявление Зеленского – провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский – это тиран, узурпатор и безумец", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский мог не допустить военного конфликта на Украине, но сделал все возможное, чтобы бросить страну в жернова войны в угоду геополитическим интересам Запада. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250209/kuleba-1998268656.html
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997443728.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_303:0:2617:1735_1920x0_80_0_0_934d06ee25e3059b9acb9f44d7c71cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме Зеленского назвали безумцем после заявления о перемирии

Депутат Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта на Украине в 2025 году.
Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Кулеба предсказал гибель тому, кто подпишет договор с отказом от территорий
Вчера, 15:37
«
"Заявление Зеленского – провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский – это тиран, узурпатор и безумец", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский мог не допустить военного конфликта на Украине, но сделал все возможное, чтобы бросить страну в жернова войны в угоду геополитическим интересам Запада.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об утраченных территориях
5 февраля, 10:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала