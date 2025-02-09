В Госдуме Зеленского назвали безумцем после заявления о перемирии
Депутат Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта на Украине в 2025 году.
Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
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"Заявление Зеленского – провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский – это тиран, узурпатор и безумец", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский мог не допустить военного конфликта на Украине, но сделал все возможное, чтобы бросить страну в жернова войны в угоду геополитическим интересам Запада.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".