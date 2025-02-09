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Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025

Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что планируется... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T00:47:00+03:00

2025-02-09T00:47:00+03:00

2025-02-09T00:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

александр хинштейн

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что планируется проработать возможность точечно выдавать жилищные сертификаты вынужденным переселенцам из тех населенных пунктов, где степень разрушений после атак ВСУ составляет ниже 80%. Ранее Хинштейн анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья: Кореневского, Беловского, Хомутовского. Участниками встречи стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей. По словам врио губернатора, затрагивалась тема включения населенных пунктов в "бескомиссионный" список для выдачи сертификатов, в который в ноябре было внесено 154 населенных пункта, где сертификаты выдаются всем жителям, в том числе и тем, чьи дома не разрушены. "Проработаем возможность точечной выдачи сертификатов, отталкиваясь от возможности предоставления нашими военными фото- и видеофиксации разрушений. Это нужно, чтобы определить единичные случаи разрушения в тех селах и деревнях, где степень разрушений сегодня составляет ниже 80%", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам Хинштейна, "бескомиссионный" перечень населенных пунктов будет расти. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250208/khinshteyn-1998187777.html

https://ria.ru/20250207/khinshteyn-1998091171.html

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курская область, россия, брянская область, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины