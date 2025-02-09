Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/sertifikaty-1998207356.html
Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что планируется... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:47:00+03:00
2025-02-09T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
александр хинштейн
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg
КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что планируется проработать возможность точечно выдавать жилищные сертификаты вынужденным переселенцам из тех населенных пунктов, где степень разрушений после атак ВСУ составляет ниже 80%. Ранее Хинштейн анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья: Кореневского, Беловского, Хомутовского. Участниками встречи стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей. По словам врио губернатора, затрагивалась тема включения населенных пунктов в "бескомиссионный" список для выдачи сертификатов, в который в ноябре было внесено 154 населенных пункта, где сертификаты выдаются всем жителям, в том числе и тем, чьи дома не разрушены. "Проработаем возможность точечной выдачи сертификатов, отталкиваясь от возможности предоставления нашими военными фото- и видеофиксации разрушений. Это нужно, чтобы определить единичные случаи разрушения в тех селах и деревнях, где степень разрушений сегодня составляет ниже 80%", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам Хинштейна, "бескомиссионный" перечень населенных пунктов будет расти. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250208/khinshteyn-1998187777.html
https://ria.ru/20250207/khinshteyn-1998091171.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a3ae0b45db5aa0d6ca6136bf925040c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Хинштейн заявил о точечной выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Хинштейн: жилищные сертификаты в Курской области будут выдавать точечно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что планируется проработать возможность точечно выдавать жилищные сертификаты вынужденным переселенцам из тех населенных пунктов, где степень разрушений после атак ВСУ составляет ниже 80%.
Ранее Хинштейн анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья: Кореневского, Беловского, Хомутовского. Участниками встречи стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей. По словам врио губернатора, затрагивалась тема включения населенных пунктов в "бескомиссионный" список для выдачи сертификатов, в который в ноябре было внесено 154 населенных пункта, где сертификаты выдаются всем жителям, в том числе и тем, чьи дома не разрушены.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой
Вчера, 19:50
"Проработаем возможность точечной выдачи сертификатов, отталкиваясь от возможности предоставления нашими военными фото- и видеофиксации разрушений. Это нужно, чтобы определить единичные случаи разрушения в тех селах и деревнях, где степень разрушений сегодня составляет ниже 80%", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам Хинштейна, "бескомиссионный" перечень населенных пунктов будет расти.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из Курской области
7 февраля, 23:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала