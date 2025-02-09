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Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS - РИА Новости, 09.02.2025
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04:34 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/serbii-1998216581.html
Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS
Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS - РИА Новости, 09.02.2025
Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS
Санкции США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) вводятся в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T04:34:00+03:00
2025-02-09T04:34:00+03:00
сербия
россия
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александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Санкции США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) вводятся в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные. Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением. Тем более дело идет к весне. Тут очень много слоев населения будут, естественно, недовольными, и есть шанс, что присоединятся к этим протестам уже со своими требованиями и повесткой", - сказал глава российского диппредставительства. Правительства Сербии и Венгрии ранее поддержали просьбу Нефтяной индустрии Сербии (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") к Управлению по контролю над иностранными активами США по отсрочке введения санкций на 90 дней, которая планировалась с 25 февраля.
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сербия, россия, сша, александр боцан-харченко, газпром
Сербия, Россия, США, Александр Боцан-Харченко, Газпром
Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS

Посол Боцан-Харченко: санкции против NIS не случайно ввели во время протестов

© Фото : Министерство иностранных дел РФАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел РФ
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Санкции США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) вводятся в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные. Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением. Тем более дело идет к весне. Тут очень много слоев населения будут, естественно, недовольными, и есть шанс, что присоединятся к этим протестам уже со своими требованиями и повесткой", - сказал глава российского диппредставительства.
Правительства Сербии и Венгрии ранее поддержали просьбу Нефтяной индустрии Сербии (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") к Управлению по контролю над иностранными активами США по отсрочке введения санкций на 90 дней, которая планировалась с 25 февраля.
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СербияРоссияСШААлександр Боцан-ХарченкоГазпром
 
 
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