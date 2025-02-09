https://ria.ru/20250209/serbii-1998216581.html

Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS

Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS - РИА Новости, 09.02.2025

Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS

Санкции США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) вводятся в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T04:34:00+03:00

2025-02-09T04:34:00+03:00

2025-02-09T04:34:00+03:00

сербия

россия

сша

александр боцан-харченко

газпром

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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Санкции США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) вводятся в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные. Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением. Тем более дело идет к весне. Тут очень много слоев населения будут, естественно, недовольными, и есть шанс, что присоединятся к этим протестам уже со своими требованиями и повесткой", - сказал глава российского диппредставительства. Правительства Сербии и Венгрии ранее поддержали просьбу Нефтяной индустрии Сербии (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") к Управлению по контролю над иностранными активами США по отсрочке введения санкций на 90 дней, которая планировалась с 25 февраля.

https://ria.ru/20250208/serbija-1998134154.html

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сербия, россия, сша, александр боцан-харченко, газпром