https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html

В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты

В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты - РИА Новости, 09.02.2025

В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты

Секты наносят вред россиянам, они внедряются, чтобы разделять народ, необходимы государственные законы для борьбы с сектами, которые, как правило, имеют... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:10:00+03:00

2025-02-09T22:10:00+03:00

2025-02-09T22:10:00+03:00

религия

московская патриархия

русская православная церковь

секты

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573206074_0:255:1535:1118_1920x0_80_0_0_cf671811537c3759a4ac8575cfa8456e.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Секты наносят вред россиянам, они внедряются, чтобы разделять народ, необходимы государственные законы для борьбы с сектами, которые, как правило, имеют иностранное происхождение, сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в интервью в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24"."Секты действительно наносят вред нашему народу. Секты... призваны прежде всего к тому, с государственной точки зрения, чтобы разделять наш народ. Как правило, секты имеют иногосударственное происхождение. Они внедряются к нам для того, чтобы нанести вред", - сказал митрополит. Он подчеркнул, что люди, которые обращаются в ту или иную секту, становятся ее адептами и уходят от родителей, из семьи и из общества, бросают работу. "Со своей стороны мы всё делаем для того, чтобы люди вернулись и пришли в православную церковь, оставили свои сектантские взгляды. Но для того, чтобы люди имели защиту, необходимы и государственные законы, которые будут препятствовать деятельности сект в нашей стране", - заключил митрополит.

https://ria.ru/20241013/kvadrobing-1977799778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская патриархия, русская православная церковь, секты, общество