В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты
Митрополит Воскресенский Григорий: секты внедряются в РФ, чтобы разделять народ
У молельного дома секты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Секты наносят вред россиянам, они внедряются, чтобы разделять народ, необходимы государственные законы для борьбы с сектами, которые, как правило, имеют иностранное происхождение, сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в интервью в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
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"Секты действительно наносят вред нашему народу. Секты... призваны прежде всего к тому, с государственной точки зрения, чтобы разделять наш народ. Как правило, секты имеют иногосударственное происхождение. Они внедряются к нам для того, чтобы нанести вред", - сказал митрополит.
Он подчеркнул, что люди, которые обращаются в ту или иную секту, становятся ее адептами и уходят от родителей, из семьи и из общества, бросают работу.
"Со своей стороны мы всё делаем для того, чтобы люди вернулись и пришли в православную церковь, оставили свои сектантские взгляды. Но для того, чтобы люди имели защиту, необходимы и государственные законы, которые будут препятствовать деятельности сект в нашей стране", - заключил митрополит.
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