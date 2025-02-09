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В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты - РИА Новости, 09.02.2025
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Религия
 
22:10 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html
В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты
В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты - РИА Новости, 09.02.2025
В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты
Секты наносят вред россиянам, они внедряются, чтобы разделять народ, необходимы государственные законы для борьбы с сектами, которые, как правило, имеют... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:10:00+03:00
2025-02-09T22:10:00+03:00
религия
московская патриархия
русская православная церковь
секты
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Секты наносят вред россиянам, они внедряются, чтобы разделять народ, необходимы государственные законы для борьбы с сектами, которые, как правило, имеют иностранное происхождение, сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в интервью в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24"."Секты действительно наносят вред нашему народу. Секты... призваны прежде всего к тому, с государственной точки зрения, чтобы разделять наш народ. Как правило, секты имеют иногосударственное происхождение. Они внедряются к нам для того, чтобы нанести вред", - сказал митрополит. Он подчеркнул, что люди, которые обращаются в ту или иную секту, становятся ее адептами и уходят от родителей, из семьи и из общества, бросают работу. "Со своей стороны мы всё делаем для того, чтобы люди вернулись и пришли в православную церковь, оставили свои сектантские взгляды. Но для того, чтобы люди имели защиту, необходимы и государственные законы, которые будут препятствовать деятельности сект в нашей стране", - заключил митрополит.
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московская патриархия, русская православная церковь, секты, общество
Религия, Московская Патриархия, Русская православная церковь, секты, Общество
В РПЦ объяснили, зачем в Россию внедряются секты

Митрополит Воскресенский Григорий: секты внедряются в РФ, чтобы разделять народ

© РИА Новости / Максим БогодвидУ молельного дома секты
У молельного дома секты - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
У молельного дома секты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Секты наносят вред россиянам, они внедряются, чтобы разделять народ, необходимы государственные законы для борьбы с сектами, которые, как правило, имеют иностранное происхождение, сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в интервью в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
«
"Секты действительно наносят вред нашему народу. Секты... призваны прежде всего к тому, с государственной точки зрения, чтобы разделять наш народ. Как правило, секты имеют иногосударственное происхождение. Они внедряются к нам для того, чтобы нанести вред", - сказал митрополит.
Он подчеркнул, что люди, которые обращаются в ту или иную секту, становятся ее адептами и уходят от родителей, из семьи и из общества, бросают работу.
"Со своей стороны мы всё делаем для того, чтобы люди вернулись и пришли в православную церковь, оставили свои сектантские взгляды. Но для того, чтобы люди имели защиту, необходимы и государственные законы, которые будут препятствовать деятельности сект в нашей стране", - заключил митрополит.
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