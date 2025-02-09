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Небензя заявил о возобновлении диалога пятерки постоянных членов СБ ООН
Небензя заявил о возобновлении диалога пятерки постоянных членов СБ ООН - РИА Новости, 09.02.2025
Небензя заявил о возобновлении диалога пятерки постоянных членов СБ ООН
"Пятерка" постоянных членов СБ ООН, несмотря на разногласия, возобновила диалог по ряду вопросов, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:06:00+03:00
2025-02-09T17:06:00+03:00
2025-02-09T19:47:00+03:00
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ООН, 9 фев – РИА Новости. "Пятерка" постоянных членов СБ ООН, несмотря на разногласия, возобновила диалог по ряду вопросов, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. "Мы также всегда последовательно выступаем за укрепление взаимодействия в рамках "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности. Ведь это государства-основатели ООН, на них лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности. При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов, как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам "пятерки" полезно как минимум обмениваться мнениями. Это неотъемлемая часть многосторонней дипломатии. Надо сказать, что такой диалог возобновился", – сказал Небензя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небензя заявил о возобновлении диалога пятерки постоянных членов СБ ООН
Небензя: постоянные члены СБ ООН возобновили диалог по некоторым вопросам