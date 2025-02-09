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Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель судна на Сахалине
Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель судна на Сахалине - РИА Новости, 09.02.2025
Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель судна на Сахалине
Водолазы обследуют подводную часть балкера An Yang 2 на Сахалине на предмет скрытых повреждений, когда улучшится погода, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:46:00+03:00
2025-02-09T15:46:00+03:00
2025-02-09T15:47:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
невельск
валерий лимаренко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
китай
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Водолазы обследуют подводную часть балкера An Yang 2 на Сахалине на предмет скрытых повреждений, когда улучшится погода, сообщили в Росморречфлоте. "Сейчас в районе происшествия дует ветер с порывами до 12 м/с, идет небольшой снег. Когда погода улучшится, водолазы обследуют подводную часть балкера на предмет скрытых повреждений", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.
https://ria.ru/20250209/sakhalin-1998268041.html
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происшествия, сахалин, россия, невельск, валерий лимаренко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), китай
Происшествия, Сахалин, Россия, Невельск, Валерий Лимаренко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Китай
Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель судна на Сахалине
Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель китайского балкера у Сахалина