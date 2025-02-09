https://ria.ru/20250209/sakhalina-1998270077.html

Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель судна на Сахалине

Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель судна на Сахалине - РИА Новости, 09.02.2025

Водолазы обследуют подводную часть севшего на мель судна на Сахалине

Водолазы обследуют подводную часть балкера An Yang 2 на Сахалине на предмет скрытых повреждений, когда улучшится погода, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:46:00+03:00

2025-02-09T15:46:00+03:00

2025-02-09T15:47:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

невельск

валерий лимаренко

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

китай

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Водолазы обследуют подводную часть балкера An Yang 2 на Сахалине на предмет скрытых повреждений, когда улучшится погода, сообщили в Росморречфлоте. "Сейчас в районе происшествия дует ветер с порывами до 12 м/с, идет небольшой снег. Когда погода улучшится, водолазы обследуют подводную часть балкера на предмет скрытых повреждений", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.

https://ria.ru/20250209/sakhalin-1998268041.html

https://ria.ru/20250209/sakhalin-1998212204.html

сахалин

россия

невельск

китай

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происшествия, сахалин, россия, невельск, валерий лимаренко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), китай