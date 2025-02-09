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У севшего на мель у Сахалина судна был поврежден отсек для соленой воды
У севшего на мель у Сахалина судна был поврежден отсек для соленой воды - РИА Новости, 09.02.2025
У севшего на мель у Сахалина судна был поврежден отсек для соленой воды
По предварительным данным, на балкере An Yang 2, севшем на мель у Сахалина, поврежден отсек для соленой воды, необходимый для устойчивости, угрозы жизни экипажа РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:29:00+03:00
2025-02-09T15:29:00+03:00
2025-02-09T15:35:00+03:00
сахалин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. По предварительным данным, на балкере An Yang 2, севшем на мель у Сахалина, поврежден отсек для соленой воды, необходимый для устойчивости, угрозы жизни экипажа нет, эвакуации не требуется, сообщили в Росморречфлоте."По предварительной информации, на судне поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания балкеру устойчивости. Угрозы жизни экипажа нет, сигнал бедствия команда не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна.Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.
https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html
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сахалин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У севшего на мель у Сахалина судна был поврежден отсек для соленой воды
Росморречфлот сообщил о повреждении отсека у судна, севшего на мель на Сахалине