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На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна
На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025
На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна
Режим повышенной готовности введен в Невельском муниципалитете Сахалина в районе, где село на мель грузовое судно, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:36:00+03:00
2025-02-09T02:36:00+03:00
2025-02-09T09:28:00+03:00
происшествия
сахалин
невельский район
россия
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Невельском муниципалитете Сахалина в районе, где село на мель грузовое судно, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности", – написал глава региона.По информации Лимаренко, создан оперативный штаб во главе с зампредом правительства Алексеем Римшей. Мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство."Ситуация находится под моим личным контролем", – отметил губернатор. Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, иностранное грузовое судно выбросило на мель ночью в воскресенье южнее порта Невельск. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
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происшествия, сахалин, невельский район, россия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Невельский район, Россия, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна
Власти Сахалина ввели режим повышенной готовности в районе севшего на мель судна