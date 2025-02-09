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На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025
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02:36 09.02.2025 (обновлено: 09:28 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/sakhalin-1998212204.html
На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна
На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025
На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна
Режим повышенной готовности введен в Невельском муниципалитете Сахалина в районе, где село на мель грузовое судно, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:36:00+03:00
2025-02-09T09:28:00+03:00
происшествия
сахалин
невельский район
россия
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Невельском муниципалитете Сахалина в районе, где село на мель грузовое судно, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности", – написал глава региона.По информации Лимаренко, создан оперативный штаб во главе с зампредом правительства Алексеем Римшей. Мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство."Ситуация находится под моим личным контролем", – отметил губернатор. Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, иностранное грузовое судно выбросило на мель ночью в воскресенье южнее порта Невельск. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
https://ria.ru/20250129/poezd-1996033953.html
сахалин
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происшествия, сахалин, невельский район, россия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Невельский район, Россия, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Власти Сахалина ввели режим повышенной готовности в районе севшего на мель судна

© Лимаренко Brief/TelegramСудно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области. 8 февраля 2025
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Лимаренко Brief/Telegram
Судно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области. 8 февраля 2025
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Невельском муниципалитете Сахалина в районе, где село на мель грузовое судно, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.
"Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности", – написал глава региона.
По информации Лимаренко, создан оперативный штаб во главе с зампредом правительства Алексеем Римшей. Мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство.
"Ситуация находится под моим личным контролем", – отметил губернатор.
Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, иностранное грузовое судно выбросило на мель ночью в воскресенье южнее порта Невельск. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
Поезд - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах
29 января, 06:19
 
ПроисшествияСахалинНевельский районРоссияВалерий ЛимаренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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