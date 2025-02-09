https://ria.ru/20250209/sakhalin-1998212204.html

На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025

На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Режим повышенной готовности введен в Невельском муниципалитете Сахалина в районе, где село на мель грузовое судно, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T02:36:00+03:00

2025-02-09T02:36:00+03:00

2025-02-09T09:28:00+03:00

происшествия

сахалин

невельский район

россия

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Невельском муниципалитете Сахалина в районе, где село на мель грузовое судно, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности", – написал глава региона.По информации Лимаренко, создан оперативный штаб во главе с зампредом правительства Алексеем Римшей. Мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство."Ситуация находится под моим личным контролем", – отметил губернатор. Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, иностранное грузовое судно выбросило на мель ночью в воскресенье южнее порта Невельск. На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

https://ria.ru/20250129/poezd-1996033953.html

сахалин

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происшествия, сахалин, невельский район, россия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)