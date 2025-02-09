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На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна

На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025

На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна

Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалинской области, сообщает регионального главное управление МЧС. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T11:54:00+03:00

2025-02-09T11:54:00+03:00

2025-02-09T12:32:00+03:00

происшествия

невельский район

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалинской области, сообщает регионального главное управление МЧС. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. "В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что организован постоянный мониторинг береговой линии. Ведомство подчеркнуло, что от МЧС России привлекались 16 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20250209/avariya-1998224842.html

невельский район

сахалинская область

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Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина 2025-02-09T11:54 true PT0M13S

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происшествия, невельский район, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)