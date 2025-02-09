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На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025
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11:54 09.02.2025 (обновлено: 12:32 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/sahalin-1998245027.html
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна
Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалинской области, сообщает регионального главное управление МЧС. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:54:00+03:00
2025-02-09T12:32:00+03:00
происшествия
невельский район
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалинской области, сообщает регионального главное управление МЧС. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. "В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что организован постоянный мониторинг береговой линии. Ведомство подчеркнуло, что от МЧС России привлекались 16 человек и семь единиц техники.
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невельский район
сахалинская область
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Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина
Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина
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происшествия, невельский район, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Невельский район, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС муниципального характера

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалинской области, сообщает регионального главное управление МЧС.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна.
Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что организован постоянный мониторинг береговой линии.
Ведомство подчеркнуло, что от МЧС России привлекались 16 человек и семь единиц техники.
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ПроисшествияНевельский районСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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