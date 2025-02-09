https://ria.ru/20250209/sahalin-1998245027.html
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна - РИА Новости, 09.02.2025
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна
Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалинской области, сообщает регионального главное управление МЧС. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:54:00+03:00
2025-02-09T11:54:00+03:00
2025-02-09T12:32:00+03:00
происшествия
невельский район
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998245995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6bb10cf90e8831f6645666c7db12327.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Невельском районе Сахалинской области, сообщает регионального главное управление МЧС. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. "В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что организован постоянный мониторинг береговой линии. Ведомство подчеркнуло, что от МЧС России привлекались 16 человек и семь единиц техники.
https://ria.ru/20250209/avariya-1998224842.html
невельский район
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998245995_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f308a1acc7bac4edf58ff10ad70d8eb9.jpg
Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина
Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина
2025-02-09T11:54
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, невельский район, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Невельский район, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине ввели режим ЧС в районе севшего на мель судна
В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС муниципального характера