https://ria.ru/20250209/rpts-1998307691.html

Государство должно принимать законы против оккультизма, считают в РПЦ

Государство должно принимать законы против оккультизма, считают в РПЦ - РИА Новости, 09.02.2025

Государство должно принимать законы против оккультизма, считают в РПЦ

Государство должно принимать законодательные акты, направленные против оккультизма - гадалок, "магов", "целителей", чтобы защитить россиян от такого рода... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:01:00+03:00

2025-02-09T22:01:00+03:00

2025-02-09T22:01:00+03:00

религия

московская патриархия

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Государство должно принимать законодательные акты, направленные против оккультизма - гадалок, "магов", "целителей", чтобы защитить россиян от такого рода мошенников, считает управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". "Оккультизм и магия вредят человеку, прежде всего его духовной стороне. Повреждается у человека духовная сторона, начинает страдать и телесная. Как правило те, кто обращается к гадалкам, к магам, к так называемым, целителям, экстрасенсам часто попадают в зависимость, а зависимость — это очень страшное явление для любого человека", - сказал митрополит Воскресенский Григорий.Митрополит подчеркнул, что долг государства предупреждать и защищать людей от разного рода мошенников, тех кто "используя нечистую силу пытается на них воздействовать". "Государство в целях сбережения нашего народа должно не только предупреждать человека, как это делает Церковь, не только предупреждать общество, но и принимать какие-то законодательные акты, которые будут препятствовать нанесению вреда такими людьми нашем гражданам", - сказал митрополит.

https://ria.ru/20240610/okkultizm-1951924701.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская патриархия, русская православная церковь, общество