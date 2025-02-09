Государство должно принимать законы против оккультизма, считают в РПЦ
Митрополит Воскресенский Григорий призвал защищать россиян от гадалок и магов
Храм РПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Государство должно принимать законодательные акты, направленные против оккультизма - гадалок, "магов", "целителей", чтобы защитить россиян от такого рода мошенников, считает управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
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"Оккультизм и магия вредят человеку, прежде всего его духовной стороне. Повреждается у человека духовная сторона, начинает страдать и телесная. Как правило те, кто обращается к гадалкам, к магам, к так называемым, целителям, экстрасенсам часто попадают в зависимость, а зависимость — это очень страшное явление для любого человека", - сказал митрополит Воскресенский Григорий.
Митрополит подчеркнул, что долг государства предупреждать и защищать людей от разного рода мошенников, тех кто "используя нечистую силу пытается на них воздействовать".
"Государство в целях сбережения нашего народа должно не только предупреждать человека, как это делает Церковь, не только предупреждать общество, но и принимать какие-то законодательные акты, которые будут препятствовать нанесению вреда такими людьми нашем гражданам", - сказал митрополит.
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