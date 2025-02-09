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В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина - РИА Новости, 09.02.2025
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15:51 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/rossiyanin-1998270702.html
В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина
В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина - РИА Новости, 09.02.2025
В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина
Тело пропавшего в Абхазии больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в воскресенье утром в обрыве неподалеку от смотровой площадки "Прощай Родина", РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:51:00+03:00
2025-02-09T15:51:00+03:00
абхазия
гудаутский район
в мире
россия
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Тело пропавшего в Абхазии больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в воскресенье утром в обрыве неподалеку от смотровой площадки "Прощай Родина", которая расположена в окрестностях озера Рица, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии. "Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля — смотровая площадка "Прощай Родина". Там же в обрыве его тело и было обнаружено утром 9 февраля", - рассказали в ведомстве. В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту гибели россиянина. Уточняется, что Берестнев пропал 30 января.
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абхазия
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абхазия, гудаутский район, в мире, россия
Абхазия, Гудаутский район, В мире, Россия
В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина

Тело пропавшего в Абхазии россиянина обнаружили в обрыве недалеко от озера Рица

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль скорой помощи в Абхазии
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль скорой помощи в Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Тело пропавшего в Абхазии больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в воскресенье утром в обрыве неподалеку от смотровой площадки "Прощай Родина", которая расположена в окрестностях озера Рица, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.
"Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля — смотровая площадка "Прощай Родина". Там же в обрыве его тело и было обнаружено утром 9 февраля", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту гибели россиянина. Уточняется, что Берестнев пропал 30 января.
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