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В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина

В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина - РИА Новости, 09.02.2025

В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина

Тело пропавшего в Абхазии больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в воскресенье утром в обрыве неподалеку от смотровой площадки "Прощай Родина", РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:51:00+03:00

2025-02-09T15:51:00+03:00

2025-02-09T15:51:00+03:00

абхазия

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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Тело пропавшего в Абхазии больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в воскресенье утром в обрыве неподалеку от смотровой площадки "Прощай Родина", которая расположена в окрестностях озера Рица, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии. "Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля — смотровая площадка "Прощай Родина". Там же в обрыве его тело и было обнаружено утром 9 февраля", - рассказали в ведомстве. В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту гибели россиянина. Уточняется, что Берестнев пропал 30 января.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, гудаутский район, в мире, россия