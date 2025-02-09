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В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина
В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина - РИА Новости, 09.02.2025
В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина
Тело пропавшего в Абхазии больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в воскресенье утром в обрыве неподалеку от смотровой площадки "Прощай Родина", РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:51:00+03:00
2025-02-09T15:51:00+03:00
2025-02-09T15:51:00+03:00
абхазия
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Тело пропавшего в Абхазии больше недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в воскресенье утром в обрыве неподалеку от смотровой площадки "Прощай Родина", которая расположена в окрестностях озера Рица, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии. "Последнее место нахождения россиянина было установлено сотрудниками ОВД по Гудаутскому району 8 февраля — смотровая площадка "Прощай Родина". Там же в обрыве его тело и было обнаружено утром 9 февраля", - рассказали в ведомстве. В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту гибели россиянина. Уточняется, что Берестнев пропал 30 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, гудаутский район, в мире, россия
Абхазия, Гудаутский район, В мире, Россия
В Абхазии нашли тело пропавшего больше недели назад россиянина
Тело пропавшего в Абхазии россиянина обнаружили в обрыве недалеко от озера Рица