https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

Как решит Россия, так и будет: США дезавуировали свою сделку

Как решит Россия, так и будет: США дезавуировали свою сделку - РИА Новости, 09.02.2025

Как решит Россия, так и будет: США дезавуировали свою сделку

Попытка контрнаступления ВСУ в Курской области провалилась — лаконично, как и положено военным, сообщило наше оборонное ведомство. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:06:00+03:00

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Попытка контрнаступления ВСУ в Курской области провалилась — лаконично, как и положено военным, сообщило наше оборонное ведомство.Одновременно с попыткой провального "контрнаступа" в публичном пространстве появился многословный и цветистый (в плохом смысле слова) американский план урегулирования геополитического кризиса в Донбассе. Контраст между делами (на ЛБС) и словами (в центре принятия решений) не мог быть ярче. В ситуации очевидного преимущества и монопольной инициативы России нам предлагается остановить боевые действия, прекратить огонь и согласиться на присутствие войск ЕС (оказывается, они есть) и Британии (которые тоже не слишком боеспособны) в некой буферной зоне.Взамен, по неподтвержденным, но и не опровергнутым сведениям, США готовы оказать влияние на Киев, чтобы тот признал "российские территориальные приобретения". При этом киевским сулят и другие "печеньки" — членство в ЕС через пять лет, как и продолжение военной и финансовой поддержки, которую будет оказывать Америка.Если пока вы еще не расхохотались, самое время сделать это сейчас. Ведь именно так и никак иначе выглядит столь широко и так давно дискутируемая сделка.Характерно, что ни в каких утечках и публикациях не упоминаются ни наше ежедневное продвижение и взятие населенных пунктов, одного за другим, спокойно, медленно и методично. Не упоминается, что линия ЛБС — это многие сотни километров. Не говорится, что вэсэушники уже давно в очень шаткой обороне. Что их армейское снабжение — целиком и полностью натовское или квазинатовское. Что российские армейские группировки находятся на оперативном просторе и могут планировать любые операции. Потому что для этого у них есть все ресурсы. Что промышленность, производящая боеприпасы, функционирует с четкостью хронометра и что за нашими защитниками стоит вся страна и весь народ.В сделке — вернемся к ней, чтобы понять условия торга — обозначены и даты: к 20 апреля объявить о прекращении огня. А к 9 мая опубликовать некую "декларацию об условиях прекращения конфликта". Ни слова о зафиксированном в возможном будущем документе пункта о нерасширении НАТО на восток ни на дюйм, ни на сантиметр, нет ни полслова о новой системе и гарантиях нашей безопасности с учетом наших интересов, ни даже звука о полном признании тех границ Большой России, которые уже сложились и складываются сегодня.Параллельно с подгоном заранее неприемлемых для нас условий готовится и общественное мнение. Не обывательское, а политическое. Foreign Affairs, один из рупоров американского истеблишмента, выкатил заметку о скрытых интенциях тех, кто хочет с нами торговаться. Это было предсказуемо — геополитическая схватка идет за ресурсы. Которых у нас и так более чем достаточно. Но которых у наших соперников исчезающе мало.Если оценивать дельту — то есть разницу между тем, что было до начала СВО, с тем, что происходит сейчас, три года спустя, — всем, и нашим союзникам, и нашим противникам, понятно, что мы своего добились, а те, кто попер на нас "свиньей", проиграли.Если оценивать предпринятые ими в публичном поле шаги, то для начала этим персонажам было бы неплохо осознать, что когда одни достигают своих целей, то они не соглашаются на условия тех (или того), кто не только полностью проиграл, но и конфликт спровоцировал.Прагматики — а к ним относится и спецпосланник Трампа по Украине Келлог — оперативно сообразили, что слитые в медийку параметры сделки не могут не то что обсуждаться, а даже Россией рассматриваться. Поэтому официально, пусть и непрямо, под благовидным предлогом позиция была дезавуирована.Это нам говорит, что ничего вообще не решено. В Вашингтоне. Что там не знают и не имеют никакого представления, как у нас можно хотя бы частично перехватить даже дипломатическую инициативу. А уж про военную составляющую и говорить не приходится. Жалкое количество только что поставленных киевским F-16 из Нидерландов и примерно такое же смешное — из Франции, но уже "Миражей-2000", не изменит вообще ничего. От слова совсем.Поэтому Западу, если там еще остались здравомыслящие политики, надо думать не о "возможном продолжении поддержки Киева", а о том, как сохранить лицо, из ситуации отползая, одновременно соглашаясь с нашими условиями. А они не меняются уже три года. Не захотели тогда по-хорошему, значит, будет так, как сейчас решат русские.Какими словами они тогда нам угрожали? "Мы разобьем Россию в прах". Нас угрозы, как известно, взбадривают, ну а коллективному Западу рано ли, поздно ли, но признать свое полное поражение придется.

https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998156522.html

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https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html

https://ria.ru/20250208/meshkov-1997977565.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998077056.html

https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998102193.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, россия, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, курская область