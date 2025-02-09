https://ria.ru/20250209/rossija-1998239024.html

Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу

Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу - РИА Новости, 09.02.2025

Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу

Россия в переговорах с Белградом о газоснабжении делает все, чтобы идти навстречу Сербии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:34:00+03:00

2025-02-09T10:34:00+03:00

2025-02-09T10:34:00+03:00

экономика

сербия

россия

белград (город)

александр боцан-харченко

газпром

турецкий поток

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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Россия в переговорах с Белградом о газоснабжении делает все, чтобы идти навстречу Сербии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "С учетом последних сложностей закрытия киевским режимом украинского маршрута (для газа из РФ газа в Европу – ред.), сейчас и вопрос объёма поставок достаточно остро, вероятно, будет стоять, и цены, какие сейчас на рынке, и так далее… Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще в двухстороннем сотрудничестве делаем все, чтобы идти навстречу Сербии и выстраивать отношения на основе взаимных интересов, и, учитывая то обстоятельство, что Сербия – это дружественная, братская страна, и этот фактор немаловажен", - заявил глава российского диппредставительства. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.

https://ria.ru/20240811/gaz-1965559709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сербия, россия, белград (город), александр боцан-харченко, газпром, турецкий поток