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Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу - РИА Новости, 09.02.2025
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10:34 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/rossija-1998239024.html
Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу
Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу - РИА Новости, 09.02.2025
Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу
Россия в переговорах с Белградом о газоснабжении делает все, чтобы идти навстречу Сербии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:34:00+03:00
2025-02-09T10:34:00+03:00
экономика
сербия
россия
белград (город)
александр боцан-харченко
газпром
турецкий поток
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Россия в переговорах с Белградом о газоснабжении делает все, чтобы идти навстречу Сербии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "С учетом последних сложностей закрытия киевским режимом украинского маршрута (для газа из РФ газа в Европу – ред.), сейчас и вопрос объёма поставок достаточно остро, вероятно, будет стоять, и цены, какие сейчас на рынке, и так далее… Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще в двухстороннем сотрудничестве делаем все, чтобы идти навстречу Сербии и выстраивать отношения на основе взаимных интересов, и, учитывая то обстоятельство, что Сербия – это дружественная, братская страна, и этот фактор немаловажен", - заявил глава российского диппредставительства. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
https://ria.ru/20240811/gaz-1965559709.html
сербия
россия
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экономика, сербия, россия, белград (город), александр боцан-харченко, газпром, турецкий поток
Экономика, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Газпром, Турецкий поток
Посол Боцан-Харченко рассказал о переговорах с Сербией по газу

Посол Боцан-Харченко: Россия в переговорах по газу идет навстречу Сербии

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Россия в переговорах с Белградом о газоснабжении делает все, чтобы идти навстречу Сербии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"С учетом последних сложностей закрытия киевским режимом украинского маршрута (для газа из РФ газа в Европу – ред.), сейчас и вопрос объёма поставок достаточно остро, вероятно, будет стоять, и цены, какие сейчас на рынке, и так далее… Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще в двухстороннем сотрудничестве делаем все, чтобы идти навстречу Сербии и выстраивать отношения на основе взаимных интересов, и, учитывая то обстоятельство, что Сербия – это дружественная, братская страна, и этот фактор немаловажен", - заявил глава российского диппредставительства.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
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