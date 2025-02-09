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Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США - РИА Новости, 09.02.2025
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09:04 09.02.2025 (обновлено: 11:57 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/rossija-1998229586.html
Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США
Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США - РИА Новости, 09.02.2025
Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США
Россия по итогам прошлого года почти втрое увеличила поставки шоколада в США - до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:04:00+03:00
2025-02-09T11:57:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года почти втрое увеличила поставки шоколада в США - до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Штаты в прошлом году импортировали российского шоколада на 2,6 миллиона долларов (964 тысяч годом ранее). Это наибольший объем покупок с 2021 года. Основой американского импорта были шоколадные конфеты - на них приходится чуть больше 80% всех закупок. Также ввозятся шоколадные изделия с начинкой и без (19%). Штаты - крупнейший импортер шоколада в мире. В прошлом году они увеличили его ввоз из других стран на 21% - до исторического максимума в 4,8 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть, до 2,7 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 13% - до 677 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 22% - до 251 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250201/lapsha-1996760168.html
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экономика, россия, сша, канада
Экономика, Россия, США, Канада
Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США

Россия увеличила поставки шоколада в США до максимума с 2021 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство шоколадной продукции
Производство шоколадной продукции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Производство шоколадной продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года почти втрое увеличила поставки шоколада в США - до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Штаты в прошлом году импортировали российского шоколада на 2,6 миллиона долларов (964 тысяч годом ранее). Это наибольший объем покупок с 2021 года.
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Основой американского импорта были шоколадные конфеты - на них приходится чуть больше 80% всех закупок. Также ввозятся шоколадные изделия с начинкой и без (19%).
Штаты - крупнейший импортер шоколада в мире. В прошлом году они увеличили его ввоз из других стран на 21% - до исторического максимума в 4,8 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть, до 2,7 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 13% - до 677 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 22% - до 251 миллиона долларов.
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