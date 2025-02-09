https://ria.ru/20250209/rosaviatsiya-1998209349.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.02.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T01:17:00+03:00

2025-02-09T01:17:00+03:00

2025-02-09T01:17:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 00:32 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении представителя Росавиации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250207/murmansk-1998067829.html

волгоград

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2025

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации