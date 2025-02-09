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СМИ: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным - РИА Новости, 09.02.2025
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07:35 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/reuters-1998223587.html
СМИ: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным
СМИ: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным
Президент США Дональд Трамп лишил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана доступа... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:35:00+03:00
2025-02-09T07:35:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
энтони блинкен
джейк салливан
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. Президент США Дональд Трамп лишил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана доступа к секретным данным, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. Ранее глава Белого дома заявлял в интервью газете New York Post, что намерен ограничить доступ к секретным данным некоторым экс-чиновникам, включая Энтони Блинкена и Джейка Салливана. "Президент Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена, бывшего госсекретаря, и Джейка Салливана, бывшего советника по национальной безопасности", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на чиновников Белого дома. Как заявили агентству чиновники, Трамп также лишил доступа к секретным сведениям генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которые вели судебные дела против главы Белого дома. В пятницу Трамп заявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретным сведениям на фоне "плохой памяти" бывшего президента США. В 2022 году прокурор штата Нью-Йорк Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250209/isiba-1998219012.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, энтони блинкен, джейк салливан
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Джейк Салливан
СМИ: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным

Reuters: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. Президент США Дональд Трамп лишил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана доступа к секретным данным, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
Ранее глава Белого дома заявлял в интервью газете New York Post, что намерен ограничить доступ к секретным данным некоторым экс-чиновникам, включая Энтони Блинкена и Джейка Салливана.
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"Президент Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена, бывшего госсекретаря, и Джейка Салливана, бывшего советника по национальной безопасности", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на чиновников Белого дома.
Как заявили агентству чиновники, Трамп также лишил доступа к секретным сведениям генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которые вели судебные дела против главы Белого дома.
В пятницу Трамп заявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретным сведениям на фоне "плохой памяти" бывшего президента США.
В 2022 году прокурор штата Нью-Йорк Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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В миреСШАНью-Йорк (город)МанхэттенДональд ТрампЭнтони БлинкенДжейк Салливан
 
 
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