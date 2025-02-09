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В Волгоградской области проходит реконструкция Сталинградской битвы - РИА Новости, 09.02.2025
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15:05 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/rekonstruktsija-1998266343.html
В Волгоградской области проходит реконструкция Сталинградской битвы
В Волгоградской области проходит реконструкция Сталинградской битвы - РИА Новости, 09.02.2025
В Волгоградской области проходит реконструкция Сталинградской битвы
Около пятисот человек из 60 городов России принимают участие в реконструкции исторических событий "За Сталинград!" в Волгоградской области, посвященной подвигу... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:05:00+03:00
2025-02-09T15:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоградская область
василий маргелов
80-летие победы в великой отечественной войне
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СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН (Волгоградская область), 9 фев - РИА Новости. Около пятисот человек из 60 городов России принимают участие в реконструкции исторических событий "За Сталинград!" в Волгоградской области, посвященной подвигу основателя ВДВ Василия Маргелова, совершенному им и его дивизией в ходе Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости. Воскресенье выдалось холодным в Волгоградской области, утром было около минус девяти градусов. Несмотря на это на аэродроме спортшколы "Юный ястреб" в поселке Средняя Ахтуба собрались несколько тысяч зрителей, среди которых и участники СВО со своим семьями, чтобы посмотреть реконструкцию одного из эпизодов Сталинградской битвы. "Уже в третий раз проводим реконструкцию. Она посвящена одному из этапов Сталинградской битвы, приурочена к 80-летия победы в Великой Отечественной войне проводятся силами реконструкторов. Участвуют свыше 60 регионов со всей страны, и с каждым годом масштаб увеличивается. В этом году инфраструктура особо подготовлена под это мероприятие, созданы трибуны для зрителей", - сообщил журналистам заместитель главы администрации Владимир Попков. По информации организаторов мероприятия, всего в реконструкции участвуют около 500 человек. По сценарию участники военно-исторических клубов покажут, как в декабре 1942 года солдаты 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием советского подполковника Василия Маргелова противостояла танковой группе немецкого фельдмаршала Манштейна, которая пыталась прорвать оборону полка. Реконструкция началась с присяги сотрудников 10-й дивизии НКВД, которые первыми вступили в бой с немецкими войсками в августе 1942 года, затем зрителям показали, как фашисты "захватили" село и как советские солдаты освобождали мирных жителей. Для достоверности боев участники реконструкции использовали технику времён войны, а также пиротехнику. В роли разведчиков выступили кавалеристы, которые заходили вглубь врага для выяснения обстановки.
https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html
https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html
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волгоградская область, василий маргелов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоградская область, Василий Маргелов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгоградской области проходит реконструкция Сталинградской битвы

В Волгоградской области проходит историческая реконструкция "За Сталинград!"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУчастники исторической реконструкции "За Сталинград!" в Волгоградской области
Участники исторической реконструкции За Сталинград! в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Участники исторической реконструкции "За Сталинград!" в Волгоградской области. Архивное фото
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СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН (Волгоградская область), 9 фев - РИА Новости. Около пятисот человек из 60 городов России принимают участие в реконструкции исторических событий "За Сталинград!" в Волгоградской области, посвященной подвигу основателя ВДВ Василия Маргелова, совершенному им и его дивизией в ходе Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости.
Воскресенье выдалось холодным в Волгоградской области, утром было около минус девяти градусов. Несмотря на это на аэродроме спортшколы "Юный ястреб" в поселке Средняя Ахтуба собрались несколько тысяч зрителей, среди которых и участники СВО со своим семьями, чтобы посмотреть реконструкцию одного из эпизодов Сталинградской битвы.
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"Уже в третий раз проводим реконструкцию. Она посвящена одному из этапов Сталинградской битвы, приурочена к 80-летия победы в Великой Отечественной войне проводятся силами реконструкторов. Участвуют свыше 60 регионов со всей страны, и с каждым годом масштаб увеличивается. В этом году инфраструктура особо подготовлена под это мероприятие, созданы трибуны для зрителей", - сообщил журналистам заместитель главы администрации Владимир Попков.
По информации организаторов мероприятия, всего в реконструкции участвуют около 500 человек.
По сценарию участники военно-исторических клубов покажут, как в декабре 1942 года солдаты 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием советского подполковника Василия Маргелова противостояла танковой группе немецкого фельдмаршала Манштейна, которая пыталась прорвать оборону полка.
Реконструкция началась с присяги сотрудников 10-й дивизии НКВД, которые первыми вступили в бой с немецкими войсками в августе 1942 года, затем зрителям показали, как фашисты "захватили" село и как советские солдаты освобождали мирных жителей.
Для достоверности боев участники реконструкции использовали технику времён войны, а также пиротехнику. В роли разведчиков выступили кавалеристы, которые заходили вглубь врага для выяснения обстановки.
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