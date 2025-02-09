https://ria.ru/20250209/razoruzhenie-1998214719.html

Россия не видит подвижек со стороны США по разоружению, заявил Гатилов

Россия не видит подвижек со стороны США по разоружению, заявил Гатилов - РИА Новости, 09.02.2025

Россия не видит подвижек со стороны США по разоружению, заявил Гатилов

Россия пока не видит никаких позитивных подвижек со стороны новой администрации США по вопросам разоружения, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:39:00+03:00

2025-02-09T03:39:00+03:00

2025-02-09T03:39:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия пока не видит никаких позитивных подвижек со стороны новой администрации США по вопросам разоружения, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Мы, конечно, внимательно следим за риторикой и первыми шагами представителей новой администрации США. Рассчитываем, что от слов американцы перейдут к делу, тем более что с 20 января ими сказано было много. Мы готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Разумеется, были бы готовы это делать и в рамках Конференции по разоружению, после того как, разумеется, делегация США на форуме получит соответствующие установки из Белого дома и будет назначен её глава. Пока же никаких позитивных подвижек в этом плане мы в Женеве не видим", - сказал он. Гатилов добавил, что Россия исходит из того, что такой диалог на всех "разоруженческих" площадках Женевы будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют РФ и США по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая укрепление стратегической стабильности и международной безопасности. Действие российско-американского соглашения СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

https://ria.ru/20250209/oon-1998213510.html

https://ria.ru/20250123/gatilov-1995150998.html

https://ria.ru/20250123/gatilov-1995148463.html

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сша

женева (город)

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россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, сергей лавров, дональд трамп, оон, нато