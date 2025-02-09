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В Самарской области назвали причину разлива нефтепродуктов
В Самарской области назвали причину разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 09.02.2025
В Самарской области назвали причину разлива нефтепродуктов
Разлив нефтесодержащей эмульсии в Красноярском районе Самарской области произошел из-за коррозии трубопровода, постороннего вмешательства не было, сообщил глава РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:59:00+03:00
2025-02-09T18:59:00+03:00
2025-02-09T18:59:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский район
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Разлив нефтесодержащей эмульсии в Красноярском районе Самарской области произошел из-за коррозии трубопровода, постороннего вмешательства не было, сообщил глава районной администрации Юрий Гориянов. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что в субботу получили информацию о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения в Красноярском районе. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Нефтепровод уже был запущен после установки временного герметизирующего устройства. Площадь загрязнения составила около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт планируется вывозить на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. "Вижу ваши комментарии и вопросы по поводу ситуации с разливом нефтесодержащей эмульсии по адресу Красноярский район, СДТ Сок, улица Нулевая. Понимаю вашу обеспокоенность. Поэтому хочу сообщить, что, согласно информации ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы - ред.), утечка произошла из-за последствий коррозии трубопровода, постороннего вмешательства не обнаружено", - написал Гориянов на своей странице во "ВКонтакте". На место аварии выезжали сотрудники МЧС, местного отдела МВД и компании "Самаранефтегаз", которой принадлежит нефтепровод, местные власти. Гориянов добавил, что в воскресенье утром выезжал на место происшествия, работы по ликвидации последствий ведутся в полном объеме.
https://ria.ru/20250131/tatarstan-1996649859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, красноярский район, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Красноярский район, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области назвали причину разлива нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов в Самарской области произошел из-за коррозии трубопровода