https://ria.ru/20250209/razgovor-1998288958.html

В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа

В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 09.02.2025

В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре лидеров России и США... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:56:00+03:00

2025-02-09T18:56:00+03:00

2025-02-09T23:41:00+03:00

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров", — сказал Уолтц в интервью NBC.От прямого вопроса журналистки о том, может ли он ответить лишь "да" или "нет" касательно разговора двух лидеров, Уолтц также ушел: "Я не собираюсь вдаваться в подробности".Газета New York Post утверждает, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США.

https://ria.ru/20250209/pentagon-1998288864.html

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владимир путин, в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков