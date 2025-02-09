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Путин может разговорить кого угодно, заявил Фурсенко - РИА Новости, 09.02.2025
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18:01 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/putin-1998282699.html
Путин может разговорить кого угодно, заявил Фурсенко
Путин может разговорить кого угодно, заявил Фурсенко - РИА Новости, 09.02.2025
Путин может разговорить кого угодно, заявил Фурсенко
Президент России Владимир Путин умеет разговорить самых разных людей, в том числе молодых ученых, которые волнуются перед общением с ним, рассказал помощник... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:01:00+03:00
2025-02-09T18:01:00+03:00
россия
андрей фурсенко
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин умеет разговорить самых разных людей, в том числе молодых ученых, которые волнуются перед общением с ним, рассказал помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко. В минувший четверг в преддверии Дня российской науки Путин в Кремле вручил премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год, а затем пообщался с лауреатами. "Когда ребята встречаются с президентом, то у них наступает зажатость, но наш президент умеет разговорить самых разных людей. Вы же видели, что разговор-то пошел!", - сказал Фурсенко автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. "Моя главная идея и идея моих сотрудников: ребята, не слушайте никого, говорите то, что вам интересно", – добавил Фурсенко.
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россия, андрей фурсенко, владимир путин, павел зарубин
Россия, Андрей Фурсенко, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин может разговорить кого угодно, заявил Фурсенко

Фурсенко: Путин может всех разговорить, в том числе волнующихся молодых ученых

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин умеет разговорить самых разных людей, в том числе молодых ученых, которые волнуются перед общением с ним, рассказал помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.
В минувший четверг в преддверии Дня российской науки Путин в Кремле вручил премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год, а затем пообщался с лауреатами.
"Когда ребята встречаются с президентом, то у них наступает зажатость, но наш президент умеет разговорить самых разных людей. Вы же видели, что разговор-то пошел!", - сказал Фурсенко автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
"Моя главная идея и идея моих сотрудников: ребята, не слушайте никого, говорите то, что вам интересно", – добавил Фурсенко.
Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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