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Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза - РИА Новости, 09.02.2025
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14:49 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/putin-1998263551.html
Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза
Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза - РИА Новости, 09.02.2025
Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и с членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:49:00+03:00
2025-02-09T14:49:00+03:00
политика
россия
владимир путин
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и с членами Совета безопасности РФ. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил тележурналист Павел Зарубин. Говоря о графике президента на следующую неделю, он рассказал, что предстоит совещание с кабинетом министров, а также с членами Совета безопасности, ожидается и много других событий.
https://ria.ru/20250120/putin-1994586991.html
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политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза

Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и членами Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и с членами Совета безопасности РФ.
Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил тележурналист Павел Зарубин.
Говоря о графике президента на следующую неделю, он рассказал, что предстоит совещание с кабинетом министров, а также с членами Совета безопасности, ожидается и много других событий.
Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
20 января, 16:46
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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