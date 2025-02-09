https://ria.ru/20250209/putin-1998263551.html

Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза

Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза - РИА Новости, 09.02.2025

Путин проведет совещания с правительством и членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и с членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:49:00+03:00

2025-02-09T14:49:00+03:00

2025-02-09T14:49:00+03:00

политика

россия

владимир путин

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и с членами Совета безопасности РФ. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил тележурналист Павел Зарубин. Говоря о графике президента на следующую неделю, он рассказал, что предстоит совещание с кабинетом министров, а также с членами Совета безопасности, ожидается и много других событий.

https://ria.ru/20250120/putin-1994586991.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, павел зарубин