https://ria.ru/20250209/putin-1998258482.html

Путин наградил коллектив центра эндокринологии

Путин наградил коллектив центра эндокринологии - РИА Новости, 09.02.2025

Путин наградил коллектив центра эндокринологии

Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:15:00+03:00

2025-02-09T14:15:00+03:00

2025-02-09T14:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", город Москва", - сказано в документе. Кроме того, некоторые работники центра удостоены отдельных госнаград, в том числе орденов "За доблестный труд", Орденов Дружбы, Орденов Пирогова, медалей ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и медалей Луки Крымского. Ряду сотрудников присвоены почетные звания - заслуженный врач, заслуженный деятель науки, заслуженный работник здравоохранения России.

https://ria.ru/20250118/putin-1994361228.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин