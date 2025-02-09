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Путин наградил коллектив центра эндокринологии - РИА Новости, 09.02.2025
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14:15 09.02.2025 (обновлено: 14:50 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/putin-1998258482.html
Путин наградил коллектив центра эндокринологии
Путин наградил коллектив центра эндокринологии - РИА Новости, 09.02.2025
Путин наградил коллектив центра эндокринологии
Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:15:00+03:00
2025-02-09T14:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", город Москва", - сказано в документе. Кроме того, некоторые работники центра удостоены отдельных госнаград, в том числе орденов "За доблестный труд", Орденов Дружбы, Орденов Пирогова, медалей ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и медалей Луки Крымского. Ряду сотрудников присвоены почетные звания - заслуженный врач, заслуженный деятель науки, заслуженный работник здравоохранения России.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил коллектив центра эндокринологии

Путин наградил коллектив центра эндокринологии почетным знаком За успехи в труде

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.
Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", город Москва", - сказано в документе.
Кроме того, некоторые работники центра удостоены отдельных госнаград, в том числе орденов "За доблестный труд", Орденов Дружбы, Орденов Пирогова, медалей ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и медалей Луки Крымского. Ряду сотрудников присвоены почетные звания - заслуженный врач, заслуженный деятель науки, заслуженный работник здравоохранения России.
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