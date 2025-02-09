Пушков предложил дать Европе окончательно упасть
Пушков: Европе нужно дать окончательно упасть, договариваться с ней невозможно
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Либеральной Европе нужно дать "окончательно упасть", когда она развалится, начнётся процесс модификации правящих элит, все больше стран не горит большим желанием помогать Украине, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире Первого канала.
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"Надо дать Европе окончательно упасть, этой либеральной Европе, которая находится в кризисной ситуации, и надо дать закончить... достижение идеала, к которому они стремятся. И когда она окончательно развалится, я думаю, что все-таки начнётся процесс модификации правящих элит в Европе. Не везде они настолько сильны, как нам сейчас представляется", - сказал политик.
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Сенатор отметил, что во многих европейских странах существуют кризисные ситуации во власти, например – Великобритании, Франции, Германии.
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"(Президент США Дональд Трамп) их не любит (правящую элиту Европы – ред.), откровенно, совершенно, как и они его. Здесь все честно. Они его изображали новым Гитлером перед его избранием. Евросоюз для него вообще не существует, он не хочет иметь дело с Евросоюзом. Он сказал, что будет иметь дело с отдельными главами государства", - добавил Пушков.
Парламентарий считает, что в дальнейшем динамика взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы изменится. "Меня очень интересует, будут ли введены тарифы на европейскую продукцию. И как ответит Европа на это. Пойдет ли она на торговую войну с Соединенными Штатами. Здесь есть потенциал определённого раскола между США и Европой", - считает Пушков.
И самое главное, "мы не должны недооценивать разрыв между Трампом и этими европейскими лидерами в идеологическом плане", - считает он.
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По мнению законодателя, в Европе есть определенные тенденции, но им надо дать созреть. В этой связи он привел в пример политику, которую проводят премьер Венгрии Виктор Орбан и его коллега в Словакии Роберт Фицо.
Пушков также отметил, что уже Италия "не горит большим желанием помогать Украине, она это делает просто в силу, так сказать, общей европейской солидарности". "И таких стран довольно много. Испания сейчас ушла в сторону. Многие страны сейчас уходят в сторону. Они уже устали от этого конфликта, им не хватает денег и так далее", - сказал сенатор.
"Поэтому с нынешней либеральной Европой договорится, невозможно. Но я даже не думаю, что с ними надо сейчас особо договариваться. Сейчас нужно действительно посмотреть, есть ли какой-то потенциал у нас с Соединенными Штатами Трампа. Потому что Европа может оказаться маргинализирована в результате каких-то процессов, в том числе и переговорных, которые вполне могут начаться этой весной", - заключил Пушков.
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