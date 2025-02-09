https://ria.ru/20250209/pushkov-1998304046.html

Пушков предложил дать Европе окончательно упасть

Пушков предложил дать Европе окончательно упасть - РИА Новости, 09.02.2025

Пушков предложил дать Европе окончательно упасть

Либеральной Европе нужно дать "окончательно упасть", когда она развалится, начнётся процесс модификации правящих элит, все больше стран не горит большим... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:12:00+03:00

2025-02-09T21:12:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Либеральной Европе нужно дать "окончательно упасть", когда она развалится, начнётся процесс модификации правящих элит, все больше стран не горит большим желанием помогать Украине, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире Первого канала. "Надо дать Европе окончательно упасть, этой либеральной Европе, которая находится в кризисной ситуации, и надо дать закончить... достижение идеала, к которому они стремятся. И когда она окончательно развалится, я думаю, что все-таки начнётся процесс модификации правящих элит в Европе. Не везде они настолько сильны, как нам сейчас представляется", - сказал политик.Сенатор отметил, что во многих европейских странах существуют кризисные ситуации во власти, например – Великобритании, Франции, Германии. "(Президент США Дональд Трамп) их не любит (правящую элиту Европы – ред.), откровенно, совершенно, как и они его. Здесь все честно. Они его изображали новым Гитлером перед его избранием. Евросоюз для него вообще не существует, он не хочет иметь дело с Евросоюзом. Он сказал, что будет иметь дело с отдельными главами государства", - добавил Пушков. Парламентарий считает, что в дальнейшем динамика взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы изменится. "Меня очень интересует, будут ли введены тарифы на европейскую продукцию. И как ответит Европа на это. Пойдет ли она на торговую войну с Соединенными Штатами. Здесь есть потенциал определённого раскола между США и Европой", - считает Пушков. И самое главное, "мы не должны недооценивать разрыв между Трампом и этими европейскими лидерами в идеологическом плане", - считает он. По мнению законодателя, в Европе есть определенные тенденции, но им надо дать созреть. В этой связи он привел в пример политику, которую проводят премьер Венгрии Виктор Орбан и его коллега в Словакии Роберт Фицо. Пушков также отметил, что уже Италия "не горит большим желанием помогать Украине, она это делает просто в силу, так сказать, общей европейской солидарности". "И таких стран довольно много. Испания сейчас ушла в сторону. Многие страны сейчас уходят в сторону. Они уже устали от этого конфликта, им не хватает денег и так далее", - сказал сенатор. "Поэтому с нынешней либеральной Европой договорится, невозможно. Но я даже не думаю, что с ними надо сейчас особо договариваться. Сейчас нужно действительно посмотреть, есть ли какой-то потенциал у нас с Соединенными Штатами Трампа. Потому что Европа может оказаться маргинализирована в результате каких-то процессов, в том числе и переговорных, которые вполне могут начаться этой весной", - заключил Пушков.

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https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984082951.html

https://ria.ru/20241004/pushkov-1976278022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, европа, украина, сша, алексей пушков, дональд трамп, виктор орбан