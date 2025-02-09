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В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 09.02.2025
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08:31 09.02.2025 (обновлено: 08:38 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pulkovo-1998227428.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения
В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 09.02.2025
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Временные ограничения, введенные в 6.55 мск на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:31:00+03:00
2025-02-09T08:38:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные в 6.55 мск на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В петербургском аэропорту Пулково в 08.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250206/ogranicheniya-1794409675.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пулково сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные в 6.55 мск на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее он сообщал о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"В петербургском аэропорту Пулково в 08.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.
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Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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