https://ria.ru/20250209/pulkovo-1998227428.html

В аэропорту Пулково сняли ограничения

В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 09.02.2025

В аэропорту Пулково сняли ограничения

Временные ограничения, введенные в 6.55 мск на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:31:00+03:00

2025-02-09T08:31:00+03:00

2025-02-09T08:38:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные в 6.55 мск на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В петербургском аэропорту Пулково в 08.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250206/ogranicheniya-1794409675.html

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)