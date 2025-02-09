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"Пара минут — и вы труп". Ученые нашли причину смертей в турецком Памуккале

"Пара минут — и вы труп". Ученые нашли причину смертей в турецком Памуккале - РИА Новости, 09.02.2025

"Пара минут — и вы труп". Ученые нашли причину смертей в турецком Памуккале

Исследователи раскрыли тайну "Ворот Плутона" в Памуккале. Древние считали это место прямой дорогой в царство мертвых. Специалисты выяснили, в чем секрет... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:11:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исследователи раскрыли тайну "Ворот Плутона" в Памуккале. Древние считали это место прямой дорогой в царство мертвых. Специалисты выяснили, в чем секрет аномалии. Мистикой здесь и не пахнет.Токсичный объектРуины древнегреческого города Иераполиса на территории турецкого Памуккале давно включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, с небольшой оговоркой.Здесь повсюду таблички — посетителей призывают быть предельно осторожными и не рисковать лишний раз жизнью ради красивого фотоснимка.Причина тому — не ветхость постройки или угроза обрушения. Да и вспышка камеры не очень-то вредит белоснежному мраморному ансамблю с живописным гротом. Предупреждение возникло не на ровном месте. Почвой для него стало жуткое предание, дошедшее до нас от древних греков.Те верили, что величественный храмовый комплекс — место соединения двух миров. А у основания святилища находится вход в царство бога мертвых. И тому было подтверждение.Эллины называли это место "Вратами Аида", или, по-римски, Плутона. И на протяжении тысячелетий приносили здесь обильные жертвы. Буйволов подводили к порталу храма, и через мгновение могучее животное без единого удара ножа падало замертво.Побывавший здесь в I веке нашей эры античный историк Страбон оставил о том подробный рассказ. "Это пространство, — писал он, — окутано туманом настолько густым, что едва можно увидеть землю. Любое живое существо, оказавшееся вблизи ворот, встречало мгновенную смерть".Так, на глазах хрониста погибла молодая гречанка, подошедшая слишком близко к эпицентру аномалии. Сам Страбон экспериментировал с воробьями: поймал двух и выпустил в направлении грота. Пролетев над ним, птицы тут же испустили дух.У кого-то был иммунитетТакую же картину наблюдали немецкие археологи, когда около десяти лет назад решили основательно заняться мистическим объектом.Несколько птиц кружили над руинами, пока специалисты расчехляли инвентарь и составляли план раскопок. А уже вскоре кто-то из команды заметил, что пернатые погибли.Да и сами ученые ощутили на себе воздействие этого места: у некоторых резко заболела голова, началась тошнота, появился сильный кашель. Поэтому работать решили на безопасном расстоянии. А результаты исследования опубликовали совсем недавно.С помощью камер дистанционного управления обследовали дно злополучного грота. Произвели другие замеры. И выяснили, почему "Врата Аида" столь смертоносны.Концентрация углекислого газа в воздухе вокруг храма значительно выше нормы. А у самого жерла врат достигает 80 процентов."Всего несколько минут воздействия десятипроцентного углекислого газа могут убить вас. Что уж говорить о случае в Иераполисе", — отметил один из экспертов команды, профессор биологии Университета Дуйсбурга — Эссена Харди Пфанц.Газ, пояснил он, образует на дне грота плотный слой, который покрывает дно пещеры, создавая гибельную ловушку для жертвенных животных. У быков и овец, приводимых на заклание, нос находился ближе к земле. Как результат — почти мгновенная смерть.Но вот вопрос. Страбон в рассказе упомянул гречанку, которая опрометчиво подошла к "Вратам Плутона" и погибла. Но как быть со жрецами? Они ежедневно испытывали на себе воздействие ядовитых паров и тем не менее не умирали.Античный историк объяснял резистентность служителей культа к газу "сверхъестественными способностями, дарованными им свыше". Современные ученые уверены, что все гораздо проще."Вероятно, они попросту могли задерживать дыхание на время проведения обряда. Паломники же под страхом, что Аид заберет их в царство мертвых, старались держаться на безопасном расстоянии", — предположил руководитель экспедиции, профессор классической археологии в Университете Саленто Франческо Д'Андрия.Несмотря на то что "Врата Аида" уже две тысячи лет лежат в руинах, там по-прежнему опасно. Уровень углекислого газа за время раскопок не опускался ниже отметки в 55 процентов. Так что лучше близко не подходить — если не хочется попасть в царство мертвых раньше времени.Секрет успехаИераполис — не единственное место, где взяли на вооружение особенности природного ландшафта. В середине I тысячелетия до нашей эры на всю Элладу гремели Дельфы. Сюда стремились со всех концов страны, чтобы задать вопросы великому оракулу.Располагался он при храме Аполлона у подножия горы Парнас. По преданию, именно здесь бог света победил змея Пифона. В память о страшном чудовище прорицательницу (ею могла быть только женщина) называли пифией.Античный писатель Ксенофонт отмечал, что к ритуалу жрица готовилась довольно тщательно. В сопровождении помощников купалась в Кастальском источнике близ храма, потом совершала ряд "очистительных обрядов". Затем усаживалась на высокий треножник, установленный над расщелиной в полу святилища, впадала в транс и начинала прозревать будущее.Долгое время историки считали, что пифия делала это с помощью особого галлюциногенного эликсира. Однако несколько лет назад ученые опровергли эту версию. В ходе раскопок на месте храма Аполлона в Дельфах химики сделали анализ вод Кастальского источника и питающих его подземных ключей."Замеры показали скопления метана, этана и этилена. Эффекты от вдыхания этилена аналогичны тем, о которых рассказано в древних писаниях", — говорится в научной статье, опубликованной по результатам исследования.Этилен, по словам специалистов, вызывает сильные галлюцинации. Вероятно, поэтому пифия изрекала пророчества в туманной форме.Каждому — по пророчицеКроме того, Дельфы, как выяснили геологи, находятся на стыке трех тектонических плит. В древности в этом районе часто случались землетрясения. После каждой встряски образовывался разлом, из которого вырывались ядовитые газы.Во втором веке нашей эры Дельфийский оракул утратил популярность. "Видимо, тогда сейсмическая активность здесь окончательно угасла", — предположили ученые.В то же время раскопки у храма Аполлона заставили по-новому взглянуть на институт оракула в Древней Греции. На сегодняшний день известно как минимум о шести идентичных святилищах в честь бога света. А вдруг все они были воздвигнуты в сейсмически неустойчивых районах?Выходит, у каждого полиса могла быть своя пифия. Раскопки в "местах силы" продолжаются, а значит, ответ на этот вопрос ждет археологов впереди.

https://ria.ru/20250202/diski-1996648669.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение