"Пара минут — и вы труп". Ученые нашли причину смертей в турецком Памуккале
Ученые из Германии выяснили, почему древние греки почитали "Ворота Плутона"
© Фото : Анна ШамаховаАмфитеатр в городе Иераполисе
© Фото : Анна Шамахова
Амфитеатр в городе Иераполисе
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исследователи раскрыли тайну "Ворот Плутона" в Памуккале. Древние считали это место прямой дорогой в царство мертвых. Специалисты выяснили, в чем секрет аномалии. Мистикой здесь и не пахнет.
Токсичный объект
Руины древнегреческого города Иераполиса на территории турецкого Памуккале давно включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, с небольшой оговоркой.
Здесь повсюду таблички — посетителей призывают быть предельно осторожными и не рисковать лишний раз жизнью ради красивого фотоснимка.
Причина тому — не ветхость постройки или угроза обрушения. Да и вспышка камеры не очень-то вредит белоснежному мраморному ансамблю с живописным гротом. Предупреждение возникло не на ровном месте. Почвой для него стало жуткое предание, дошедшее до нас от древних греков.
Те верили, что величественный храмовый комплекс — место соединения двух миров. А у основания святилища находится вход в царство бога мертвых. И тому было подтверждение.
Эллины называли это место "Вратами Аида", или, по-римски, Плутона. И на протяжении тысячелетий приносили здесь обильные жертвы. Буйволов подводили к порталу храма, и через мгновение могучее животное без единого удара ножа падало замертво.
© Getty Images / Anadolu"Врата Плутона (Аида)" в Памуккале
© Getty Images / Anadolu
"Врата Плутона (Аида)" в Памуккале
Побывавший здесь в I веке нашей эры античный историк Страбон оставил о том подробный рассказ. "Это пространство, — писал он, — окутано туманом настолько густым, что едва можно увидеть землю. Любое живое существо, оказавшееся вблизи ворот, встречало мгновенную смерть".
Так, на глазах хрониста погибла молодая гречанка, подошедшая слишком близко к эпицентру аномалии. Сам Страбон экспериментировал с воробьями: поймал двух и выпустил в направлении грота. Пролетев над ним, птицы тут же испустили дух.
У кого-то был иммунитет
Такую же картину наблюдали немецкие археологи, когда около десяти лет назад решили основательно заняться мистическим объектом.
Несколько птиц кружили над руинами, пока специалисты расчехляли инвентарь и составляли план раскопок. А уже вскоре кто-то из команды заметил, что пернатые погибли.
Да и сами ученые ощутили на себе воздействие этого места: у некоторых резко заболела голова, началась тошнота, появился сильный кашель. Поэтому работать решили на безопасном расстоянии. А результаты исследования опубликовали совсем недавно.
Туристы на руинах древнего города Иераполиса
С помощью камер дистанционного управления обследовали дно злополучного грота. Произвели другие замеры. И выяснили, почему "Врата Аида" столь смертоносны.
Концентрация углекислого газа в воздухе вокруг храма значительно выше нормы. А у самого жерла врат достигает 80 процентов.
"Всего несколько минут воздействия десятипроцентного углекислого газа могут убить вас. Что уж говорить о случае в Иераполисе", — отметил один из экспертов команды, профессор биологии Университета Дуйсбурга — Эссена Харди Пфанц.
Газ, пояснил он, образует на дне грота плотный слой, который покрывает дно пещеры, создавая гибельную ловушку для жертвенных животных. У быков и овец, приводимых на заклание, нос находился ближе к земле. Как результат — почти мгновенная смерть.
Но вот вопрос. Страбон в рассказе упомянул гречанку, которая опрометчиво подошла к "Вратам Плутона" и погибла. Но как быть со жрецами? Они ежедневно испытывали на себе воздействие ядовитых паров и тем не менее не умирали.
© Getty Images / AnadoluВрата Плутона (Аида) в Памуккале
© Getty Images / Anadolu
Врата Плутона (Аида) в Памуккале
Античный историк объяснял резистентность служителей культа к газу "сверхъестественными способностями, дарованными им свыше". Современные ученые уверены, что все гораздо проще.
"Вероятно, они попросту могли задерживать дыхание на время проведения обряда. Паломники же под страхом, что Аид заберет их в царство мертвых, старались держаться на безопасном расстоянии", — предположил руководитель экспедиции, профессор классической археологии в Университете Саленто Франческо Д'Андрия.
Несмотря на то что "Врата Аида" уже две тысячи лет лежат в руинах, там по-прежнему опасно. Уровень углекислого газа за время раскопок не опускался ниже отметки в 55 процентов. Так что лучше близко не подходить — если не хочется попасть в царство мертвых раньше времени.
Секрет успеха
Иераполис — не единственное место, где взяли на вооружение особенности природного ландшафта. В середине I тысячелетия до нашей эры на всю Элладу гремели Дельфы. Сюда стремились со всех концов страны, чтобы задать вопросы великому оракулу.
CC BY-SA 3.0 / Mussklprozz / Pythia, 1870, Statue von Marcello (eigentlich Adèle d'Affry, Duchesse de Castiglione-Colonna) in der Pariser OperСтатуя Пифии в Парижской национальной опере
Статуя Пифии в Парижской национальной опере
Располагался он при храме Аполлона у подножия горы Парнас. По преданию, именно здесь бог света победил змея Пифона. В память о страшном чудовище прорицательницу (ею могла быть только женщина) называли пифией.
Античный писатель Ксенофонт отмечал, что к ритуалу жрица готовилась довольно тщательно. В сопровождении помощников купалась в Кастальском источнике близ храма, потом совершала ряд "очистительных обрядов". Затем усаживалась на высокий треножник, установленный над расщелиной в полу святилища, впадала в транс и начинала прозревать будущее.
Долгое время историки считали, что пифия делала это с помощью особого галлюциногенного эликсира. Однако несколько лет назад ученые опровергли эту версию. В ходе раскопок на месте храма Аполлона в Дельфах химики сделали анализ вод Кастальского источника и питающих его подземных ключей.
"Замеры показали скопления метана, этана и этилена. Эффекты от вдыхания этилена аналогичны тем, о которых рассказано в древних писаниях", — говорится в научной статье, опубликованной по результатам исследования.
Этилен, по словам специалистов, вызывает сильные галлюцинации. Вероятно, поэтому пифия изрекала пророчества в туманной форме.
CC BY-SA 3.0 / Helen Simonsson / The temple of Apollo (the centre of the Delphi oracle and Pythia) dated to the 4th century BCХрам Аполлона в Дельфах
Храм Аполлона в Дельфах
Каждому — по пророчице
Кроме того, Дельфы, как выяснили геологи, находятся на стыке трех тектонических плит. В древности в этом районе часто случались землетрясения. После каждой встряски образовывался разлом, из которого вырывались ядовитые газы.
Во втором веке нашей эры Дельфийский оракул утратил популярность. "Видимо, тогда сейсмическая активность здесь окончательно угасла", — предположили ученые.
В то же время раскопки у храма Аполлона заставили по-новому взглянуть на институт оракула в Древней Греции. На сегодняшний день известно как минимум о шести идентичных святилищах в честь бога света. А вдруг все они были воздвигнуты в сейсмически неустойчивых районах?
Выходит, у каждого полиса могла быть своя пифия. Раскопки в "местах силы" продолжаются, а значит, ответ на этот вопрос ждет археологов впереди.